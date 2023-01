Morte Paolo Calissano, aperta un’inchiesta: spariti dal suo conto 70mila euro

Non si fermano le indagini per la morte di Paolo Calissano, avvenuta il 31 dicembre del 2021. L’attore aveva 54 anni e fu trovato senza vita nel suo appartamento romano alla Balduina. Ora, a destare un certo sospetto da parte degli inquirenti una serie di prelievi sospetti dai conti correnti. Alla luce di ciò, il patrimonio dell’attore è attenzionato da alcune settimane dalla Guardia di Finanza di Genova.

Morte Paolo Calissano, il fratello fa chiarezza: ‘La droga non c’entra, si è suicidato’

La morte di Calissano, l’inchiesta e l’ipotesi di reato

Negli anni, il patrimonio di Calissano sarebbe via via diminuito, motivo per il quale ora al centro delle indagini delle forze dell’ordine c’è la gestione del suo patrimonio da parte dell’amministrazione di sostegno, misura quest’ultima applicata nel 2006 dal tribunale di Genova. In particolare, l’ipotesi di reato sulla quale indagano attualmente le Fiamme Gialle, grazie ad una serie di documenti già acquisiti, è quella di circonvenzione di incapace.

La denuncia della famiglia e il ‘buco’ da 70mila euro

Tutto è partito da una denuncia presentata dai familiari di Calissano. Nel documento si parla di Matteo Minna, l’avvocato che per 13 anni ha ricoperto il ruolo di amministratore di sostegno dell’attore. Il legale della famiglia Calissano non ha, invece, rilasciato dichiarazioni. Ora, gli accertamenti delle Fiamme Gialle si starebbero concentrando sul ruolo dell’uomo all’interno di alcune società tra le quale che la Autopark V maggio srl. Attenzionati anche una decina di bonifici partiti nel 2019 da un conto a lui intestati e destinati, come da causale, all’avvocato Minna per le spese e i finanziamenti alla sopracitata società. Il totale dei soldi mancanti è di circa 70mila euro.

La morte di Paolo Calissano

L’attore genovese Paolo Calissano è morto il 30 dicembre 2021 nel proprio appartamento romano alla Balduina. È qui che è stato trovato senza vita, fatale per lui — secondo gli inquirenti — un mix di farmaci antidepressivi. La sua carriera è stata da sempre caratterizzata da alti e bassi, momenti di gloria ed altri meno felici come, ad esempio, quando nel 2005 venne ritrovata nella sua casa di Genova una ballerina brasiliana stroncata da un’overdose di droga. Per l’accaduto Calissano aveva patteggiato 4 anni ed un lungo periodo trascorso in comunità.