Come è morto Paolo Calissano: età, carriera, Vivere, chi è la fidanzata, figli, ultime notizie

Il 2021, nel mondo dello spettacolo, si è concluso con una delle più brutte notizie: Paolo Calissano, noto attore e volto di numerose soap opera di successo, è stato trovato senza vita nella sua abitazione di Roma, nella zona nord della Capitale.

Come è morto Paolo Calissano: chi era l’attore

Paolo Calissano, nato a Genova, aveva 54 anni e negli anni ’90-2000 era diventato famoso per aver preso parte a fiction di successo, tra queste Vivere. Una carriera brillante alle spalle stroncata il 30 dicembre scorso quando è stato trovato senza vita nel suo appartamento nel quartiere Balduina della Capitale. Stando a una prima ipotesi, pare sia deceduto per un mix di farmaci, pillole e psicofarmaci trovati in casa e che l’attore pare assumesse per curare una forma di depressione. A dare l’allarme è stata la compagna, che non riusciva a sentirlo al telefono: subito la chiamata alle forze dell’ordine e la triste scoperta dopo le 23. Sulla vicenda ora indagano i Carabinieri, starà a loro capire cosa sia successo, mentre l’autopsia, aiuterà a fare chiarezza sulle cause del decesso.

Chi era Paolo Calissano: film e serie tv

Paolo Calissano è nato a Genova il 18 febbraio del 1967 ed è morto a Roma ieri, giovedì 30 dicembre. Figlio di Vittorio, titolare della Pattono srl ed ex ufficiale dell’aeronautica militare e di Mercedes Galeotti de’ Teasti dei conti di Mantova, Calissano ha prima studiato economica e recitazione. Poi dopo alcune esperienze come attore di fotoromanzi, ha debuttato al cinema e in televisione: ha lavorato per il piccolo schermo per diversi programmi come Giochi senza frontiere. Ma non solo. E’ noto per aver recitato nelle due stagioni della serie televisiva La dottoressa Giò, nella miniserie Per amore, nella soap opera Vivere e nelle due stagioni di Vento di ponente.

Una vita fatta di successi, ma anche di controversie e questioni giudiziarie. Una vita ormai lontana dal mondo dello spettacolo, stroncata ieri sera quando è stato trovato morto.

Chi è Fabiola la fidanzata di Paolo Calissano?

Da alcuni anni Paolo Calissano era fidanzato con Fabiola Palese, un’estetista classe 1978. E’ stata proprio lei ad avvertire le forze dell’ordine, la stessa che sui social si è lasciata andare ad un lungo sfogo: ‘Siete degli sciacalli, lasciatelo in pace almeno adesso’.