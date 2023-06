Morto Francesco Nuti: l’attore aveva 68 anni

E’ morto oggi a Roma l’attore Francesco Nuti. A dare la notizia è stata la figlia Ginevra assieme ai familiari che ringraziano di cuore il personale sanitario e tutti coloro che hanno avuto in cura l’attore nel lungo periodo della malattia, in particolare il personale di Villa Verde di Roma. L’attore originario di Prato aveva 68 anni.

Com’è morto l’attore Francesco Nuti

Da tempo, proprio a causa della sua condizione di salute era scomparso dalle scene. Vittima di un incidente domestico nel 2006, riportò un ematoma cranico, per il quale è stato in coma 4 mesi, riportando gravi conseguenze neurologiche, parte delle capacità motorie e serie difficoltà a parlare. Quelle pochissime immagini che sono state rese note dopo l’incidente lo ritraggono su una sedia a rotelle. Nonostante l’impegno profuso da familiari e professionisti, da quell’incidente Nuti non si è mai ripreso. Anche quando è stato dimesso dagli ospedali: prima l’Umberto I poi una struttura in Versilia per la riabilitazione, le sue condizioni non erano migliorate.

Un altro incidente e i maltrattamenti

Gli anni dopo quella terribile caduta in casa che gli è costato tanto strazio e cure continue, non sono stati facili per il regista fiorentino. Ci sono state anche accuse di maltrattamenti contestate al badante che si prendeva cura dell’attore. Il procedimento, sembra si sia chiuso con un nulla di fatto, in quanto il racconto di Nuti non fu ritenuto attendibile proprio a causa della sua condizione di salute. A seguire, cadde nuovamente r fu ricoverato prima a Firenze, poi a Roma. Vicino all’attore in questi anni c’è stata la figlia Ginevra che Nuti ha avuto con l’ex moglie Annamaria Malipiero.

La vita e il successo

Francesco Nuti è nato a Firenze il 17 maggio del 1955 ed è stato un attore, regista, sceneggiatore, produttore cinematografico e cantante di successo. Ha iniziato la sua carriera giovanissimo, con il teatro, solo in seguito è passato alla televisione e al cinema. Il massimo della fama è arrivata nel ’90. Fra i suoi film più noti: Il ragazzo di campagna, Zitti e mosca, Casablanca, Casablanca e Caruso, zero in condotta.