Mostra mattoncini Lego al Parco Leonardo di Fiumicino: date e prezzo dei biglietti

È stata inaugurata ieri al Centro Commerciale Leonardo di Fiumicino la più grande mostra di mattoncini Lego in Europa. Un evento unico, straordinario, che incanterà grandi e piccini e che sarà lì, a due passi dalla Capitale, fino al 7 gennaio 2024. Ad ospitare oltre 100 modelli spettacolari e numerose attrazioni per bimbi e adulti, una superficie di ben 2000 mq. Tra costruzioni uniche, oggetti educativi, interattivi, figure quasi a grandezza naturale ed edifici. Tutti rigorosamente fatti di mattoncini Lego, come il Titanic, lungo ben 11 metri e altro 3.

Lego, si inaugura la più grande mostra di opere realizzate con i mattoncini più famosi del mondo: 100 modelli, ecco tutte le info

Quanto costa il biglietto per la mostra dei mattoncini Lego a Fiumicino?

Ma quanto costa il biglietto per visitare questa mostra unica? Nei giorni feriali, come si legge sul sito ufficiale, il biglietto classico costa 8,90 euro a persona, mentre quello Combo (che permette di avere uno sconto del 50% per la 3D Trick Gallery), il prezzo è di 13,35 euro a persona. Discorso diverso, invece, per il fine settimana: in questo caso il biglietto classico costa 9,90 euro, quello combo 14,85.

Alcune delle attrazioni che ci sono alla mostra Lego

Dal Titanic al Colosseo, sono veramente tante le attrazioni e le opere, tutte rigorosamente costruite con i mattoncini Lego, da vedere. E tutte vi lasceranno senza parole. I visitatori potranno spaziare tra il Campidoglio degli Stati Uniti, che è stato realizzato con 1 milione 236 mila mattoncini e copre una superficie di 25 mq, il Vaticano (realizzato utilizzando 100.000 mattoncini), la Luna Capitolina. Presente anche uno spazio dedicato agli strumenti musicali e un’area interamente dedicata alle fiabe.

Una mostra ‘evento’ da non perdere: i mattoncini Lego saranno lì, al Parco Leonardo di Fiumicino, fino a gennaio 2024. Per la gioia di tutti, grandi e piccini. Perché almeno una volta nella vita tutti hanno giocato con i mattoncini della Lego.