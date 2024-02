Moto contro un furgone su via Appia Nuova: muore il 50enne Fabrizio Pellegrini

Incidente mortale nel primo pomeriggio di ieri, venerdì 2 febbraio, su via Appia Nuova, tra Castel Gandolfo e Marino. Uno scontro tra una moto e un furgone nel quale ha perso la vita il 50enne di Albano Laziale Fabrizio Pellegrini.

Il centauro viaggiava in sella alla sua moto e sembra fosse diretto a casa quando, per cause ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine intervenute sul posto, è andato a sbattere contro un Ford Transit, guidato da una 63enne, che viaggiava nella sua stessa direzione e che stava svoltando a sinistra. Un impatto violento nel quale il 50enne ha riportato ferite gravissime.

Sul posto è atterrata anche l’eliambulanza

I soccorsi sono stati allertati all’istante ed è atterrata anche un’eliambulanza, per cercare di salvare la vita del motociclista. Purtroppo, però, il 50enne è morto poco dopo. Per lui non c’è stato nulla da fare. Intanto sul posto sono accorsi anche i Carabinieri che hanno svolto i rilievi e sentito i presenti per ricostruire la dinamica del sinistro.

Sul corpo del 50enne verrà svolto esame autoptico

Intanto il corpo di Fabrizio Pellegrini è stato messo a disposizione dell’Autorità giudiziaria che ne ha disposto il trasporto presso il Policlinico Tro Vergata, dove nelle prossime ore verrà, probabilmente, dato incarico dalla Procura della Repubblica a un medico legale di svolgere esame autoptico. Indagine quest’ultima utile a stabilire quale siano state le ferite mortali. Anche questo un accertamento volto a stabilire cosa sia successo.

La comunità di Albano Laziale affranta dal dolore

La notizia, come succede in questi casi, è corsa veloce ad Albano Laziale, dove Fabrizio viveva. Una notizia che nessuno mai vorrebbe sentire e che ha sconvolto l’intera comunità. Diversi sono stati gli amici e i conoscenti che hanno voluto lasciare un pensiero per il 50enne, anche sui social. Uno tra i tanti fa pensare, sottolineando: ‘Quel tratto di strada troppe volte è stato protagonista di incidenti e, come in questo caso, anche tragici’.