Muore dopo un intervento alla tiroide: domani l’autopsia sul corpo di Grazia Sabatini

Verrà eseguita domani l’autopsia sul corpo della giovane Grazia Sabatini, deceduta a soli 42 anni lo scorso 24 marzo. Fatali per la donna alcune complicanze subentrate a seguito di un’operazione di routine alla tiroide. Impiegata e mamma di una bambina di 11 anni, la donna poche settimane fa era stata sottoposta ad un intervento presso l‘ospedale Sant’Andrea di Roma. Sembrava fosse andato tutto per il meglio, poi la tragedia: la giovane mamma non c’è l’ha fatta.

Roma, operata alla tiroide muore a 42 anni, il marito: “È omicidio colposo’

Domani l’autopsia sul corpo di Grazia Sabatini e la denuncia del marito

L’esame autoptico sul corpo della donna, teso a verificare le cause del decesso, verrà effettuato domani nella Capitale. Ora, sulla morte della 42enne è stata aperta un’indagine per l’ipotesi di reato di omicidio colposo da parte del Pubblico Ministero della Procura capitolina. Ad oggi non è noto se ai medici del nosocomio Sant’Andrea siano o meno stati recapitati eventuali avvisi di garanzia. A seguito della terribile vicenda, il marito della donna ha presentato una denuncia ai carabinieri di Civitella Roveto (paese del quale era originaria). Stando all’esposto, la donna è arrivata nell’ospedale per un’operazione programmata il 22 marzo scorso, un intervento che doveva essere di routine ma così non è stato. Due giorni dopo, infatti, la donna è deceduta a seguito di un secondo intervento, resosi necessario per via di alcune, sopraggiunte complicazioni. Ora, la famiglia della vittima ha sporto denuncia contro ignoti e vuole andare in fondo alla vicenda, chiedendo che venga fatta giustizia.

L’indagine interna

Al contempo e al fine di fare chiarezza sul decesso della donna che ha lasciato tutti sgomenti, è stata avviata anche un’indagine interna all’azienda ospedaliera alla quale fa capo l’ospedale Sant’Andrea. A confermarlo anche il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca. Queste le sue parole durante un evento della Regione Lazio: ‘È una tragedia, su cui non mi sento di esprimere giudizi’.