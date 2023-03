Musei gratis a Roma domenica 2 aprile 2023: ecco quali e gli orari. Per la prima domenica di Aprile 2023, cittadini e turisti potranno trovare i siti dell’arte romani aperti al pubblico in maniera gratuita. All’interno di questa iniziativa, ingresso gratis per i musei civici e i bellissimi siti archeologici. Tra i siti che si potranno vedere, anche i Musei Capitolini. Qui, infatti, si sta svolgendo la mostra “La Roma della Repubblica”, che interesserà sicuramente tante persone.

Musei civici e siti archeologici gratis il 2 Aprile a Roma

Come sappiamo, l’iniziativa dei siti archeologici gratis a Roma si svolge ogni prima domenica del mese, come voluto dalla Giunta del sindaco Roberto Gualtieri. Tra i siti visitabili all’interno del territorio capitolino, anche il Circo Massimo. Questo potrà essere visitato dalle ore 9.30 alle 19, con l’ultimo ingresso previsto per le 18. Stessa identica iniziativa per entrare ai Fori Imperiali, con l’ingresso dalla Colonna Traiana. Qui si potrà entrare dalle 9 alle 19.15, con l’ultimo ingresso intorno al 18.

I musei civici aperti saranno: Musei Capitolini; Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali; Museo dell’Ara Pacis; Centrale Montemartini; Museo di Roma a Palazzo Braschi; Museo di Roma in Trastevere; Galleria d’Arte Moderna; Musei di Villa Torlonia; Serra Moresca di Villa Torlonia; Museo Civico di Zoologia; Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco; Museo Carlo Bilotti – Aranciera di Villa Borghese; Museo Pietro Canonica a Villa Borghese; Museo Napoleonico; Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina; Museo di Casal de’ Pazzi; Museo delle Mura; Villa di Massenzio.

Come specificato dal Comune di Roma Capitale, all’interno di questi siti potranno essere visitate sia le mostre permanenti che quelle di tipo temporanee. Alla gratuità dell’offerta, però faranno eccezione degli eventi. Sarà necessario fare il biglietto per visitare la mostra ” Roma Medievale. Il volto perduto della città”, che si svolgerà presso Palazzo Braschi. Idem per “Circo Massimo Experience” e il Planetario.