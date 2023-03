Treno delle Ville Pontifice, dai Musei Vaticani alle tenute di Castel Gandolfo: ecco quando riparte

Ritornano le belle giornate e, insieme ad esse, anche il “Treno delle Ville Pontificie“. Il nuovo fantastico mezzo elettrico ritornerà a trasportare, i turisti, da un punto magico a partire dal 18 marzo permettendo di lasciare l’auto parcheggiata a casa. Il collegamento dall’antica stazione Vaticana per i musei e le bellezze di Castel Gandolfo sarà attivo grazie alla collaborazione tra i musei Vaticani e Ferrovie dello Stato.

Quanto costa e come funziona?

Il costo del biglietto intero è di 44 euro ed include anche la visita ai musei Vaticani. Le altre opzioni di acquisto riguardano bambini, under18 e studenti fino ai 25 anni:

I bambini fino a 5 anni non pagano ;

; Coloro che hanno fino ai 18 pagheranno il ticket ridotto a 39 euro;

a 39 euro; Gli studenti fino ai 25 anni pagheranno anch’essi ridotto ma solo se in possesso dell’International student card o del libretto universitario, che dovranno esibire il giorno della visita;

La giornata seguirà un piano ben preciso:

Alle 8.00 si accederà a sale e gallerie e, infine, alla Cappella Sistina sempre con audio-guida dedicata.

si accederà a sale e gallerie e, infine, alla sempre con audio-guida dedicata. Alle 10.00 si passeggerà per i giardini Vaticani;

si passeggerà per i giardini Vaticani; alle 11.00 si partirà dalla stazione ferroviaria della Città del Vaticano con destinazione Albano Laziale dove, una volta arrivati, ci si sposterà con navetta dedicata alle Ville Pontificie .

si partirà dalla stazione ferroviaria della con destinazione Albano Laziale dove, una volta arrivati, ci si sposterà con navetta dedicata alle . Alle 12.30 partirà ufficialmente la visita a bordo di un mezzo ecologico su gomma.

partirà ufficialmente la visita a bordo di un mezzo ecologico su gomma. Dalle 13.30 si potrà girare liberamente per il territorio fermandosi a pranzare dove più si preferisce.

si potrà girare liberamente per il territorio fermandosi a pranzare dove più si preferisce. Alle 16.30 ci si dovrà ritrovare, col resto del gruppo, all’ingresso di Villa Cybo (in via Massimo D’Azeglio) in attesa della navetta che porterà alla stazione ferroviaria di Castel Gandolfo.

ci si dovrà ritrovare, col resto del gruppo, all’ingresso di (in via Massimo D’Azeglio) in attesa della navetta che porterà alla stazione ferroviaria di Castel Gandolfo. Alle 18.20 si arriverà a Roma San Pietro.

I musei ci tengono a precisare che le prenotazioni non potranno essere rimborsate ma, tuttavia, fino a 72 ore prima della gita sarà possibile modificare la data della visita. Ovviamente previa disponibilità. Per l’acquisto, da effettuare su tickets.museivaticani.va sono necessari una carta di credito e i nomi di tutti i partecipanti.

Infine, la visita non è consigliata alle persone con difficoltà di deambulazione. Nonostante ciò, i visitatori in sedia a rotelle avranno modo di visitare le meraviglie vaticane attraverso un percorso dedicato che, però, non è compatibile con le visite guidate (per info: education.musei@scv.va).