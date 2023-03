Il Pantheon sarà a pagamento: ecco quanto costerà visitare il monumento

Roma. Ora la bellezza ha un costo, perché sarà a pagamento. Nello specifico, sarà il Pantheon ad avere un prezzo d’ingresso. Il biglietto per poterne apprezzare le meraviglie costerà 5 euro, ma dal pagamento saranno esonerati tutti i cittadini romani, i fedeli, così come gli under 18, mentre gli under 25 pagheranno solamente 2 euro. Oltre a loro, esonerate anche le categorie già esentate, così come gli accompagnatori e le scolaresche.

Pantheon a pagamento a Roma: firmato l’accordo

Una vera e propria novità, attraverso un accordo sottoscritto dal MiC e il Capitolo della basilica, e che coinvolge proprio la basilica di Santa Maria ad Martyres, meglio conosciuta come Pantheon. Ovviamente, l’accesso da parte dei fedeli per seguire le cerimonie religiose sarà completamente libero, senza vincoli di sorta. Del resto, sacro e profano vanno ben distinti come concetti. Come ha voluto sottolineare il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano: “Una parte dei soldi andranno alla Curia e quindi ai poveri. Un’altra parte andrà al Comune di Roma per il miglioramento dell’intera piazza e infine i soldi verranno utilizzati per il sito stesso, ci sono ancora delle procedure da definire per cui non so darvi una data d’inizio”.

Il dialogo del ministro con Gualtieri

Proprio lo scorso dicembre, di fatto, il ministro Sangiuliano aveva affermato: ”I musei italiani costano meno dei siti di altre nazioni”, per poi aggiungere: ”Potremmo ricavare 10 milioni l’anno dall’ingresso per il Pantheon, vincolando i soldi alla manutenzione del sito e della piazza che può essere tenuta meglio rispetto ad ora”. Parole oggi che, a quanto pare, hanno avuto uno sbocco concreto. Da sottolineare, inoltre, il fatto che mentre il monumento è di competenza statale, la piazza è in capo al Comune. Da qui, dunque, il dialogo necessario con il primo cittadino Roberto Gualtieri, che sempre l’anno scorso aveva commentato le parole del ministro dicendo: ”potrebbe essere una scelta giusta, lui pensa ad esenzioni per i romani. Se sono risorse utili per la citta può essere una idea da valutare”.

