Roma-Pompei, arriva il treno diretto: ecco da quando, l’annuncio di Sangiuliano

Il ministro alla Cultura, Gennaro Sangiuliano, ha annunciato una serie di novità nel corso del suo intervento alla trasmissione di Bruno Vespa, Forum in Masseria a Manduria. Tra le novità di rilievo: il pagamento del biglietto per visitare il Pantheon e un treno che collega direttamente Roma agli scavi di Pompei, per rendere più semplice ai turisti e non solo raggiungere direttamente il sito archeologico nella regione Campania con un treno diretto.

Il pagamento del biglietto per il Pantheon per sostenere le mense dei poveri

Ed è stato ai microfoni di Vespa che il Ministro ha annunciato che dal 1 luglio prossimo si pagherà il biglietto per l’ingresso al Pantheon. Una decisione che nasce dalla volontà di utilizzare il ricavato per le mense dei poveri, ma anche per ristrutturare il monumento stesso, così da allestire nella parte posteriore un museo.

Il Ministro ha sottolineato come tutti gli interventi previsti siano finalizzati al rilancio del Paese e della cultura, in particolare. Tutte iniziative che dovrebbero diventare possibili grazie al Pnrr del Ministero della Cultura, per la nascita di nuovi servizi, attraverso un programma di inclusione e rigenerazione che è finalizzato a rendere più accessibile e attrattivo il patrimonio culturale italiano, ma sempre nel rispetto della sostenibilità ambientale.

Il collegamento diretto Roma-Pompei per favorire i visitatori

Sono, quindi, diverse le iniziative in cantiere e, tra le altre, un’altra importante novità è l’istituzione di un treno diretto Roma-Pompei, d’accordo con l’azienda che gestisce il trasporto ferroviario, che dovrebbe essere attivo già dal 16 luglio prossimo e che collegherà la Capitale agli scavi. Sangiuliano annuncia anche che, nel corso del viaggio, sarà possibile visionare un video che racconta la storia di Pompei, degli scavi del sito archeologico iniziati sin dal periodo dei Borbone e anche della possibilità di comprare direttamente anche il biglietto per accedere agli scavi.