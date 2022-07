Torna il decoro al Pantheon: rimossa con il laser la scritta ‘Aliens exist’

Torna, finalmente, il decoro al Pantheon. È stata infatti rimossa con il laser la scritta ‘Aliens Exist’. Ad effettuare i lavori di rimozione l’azienda fiorentina El. En Group, leader mondiale, specializzata nella fabbricazione di laser per applicazioni medicali, industriali e per il restauro del patrimonio artistico e culturale.

Leggi anche: Roma, Pantheon imbrattato dai vandali: “Gli alieni esistono” (FOTO)

Torna il decoro al Pantheon: la nota dell’azienda

‘L’azienda è stata interpellata per rimuovere i graffiti dalle pareti’ del Pantheon. ‘Il lavoro di pulitura si è chiuso il 19 luglio, con i laser di El.En che hanno cancellato completamente le scritte, riportando le pareti al loro antico splendore’, questo il contenuto di una nota diffusa dalla società rispetto al lavoro effettuato.

I lavori precedenti

Come anticipato, l’azienda che si è occupata dalla rimozioni delle scritte vandaliche dal Pantheon può vantare in questa direzione ‘precedenti illustri’: i suoi laser hanno infatti lavorato anche sul Ponte Vecchio di Firenze, sull’affresco di Leonardo da Vinci a Milano e sono attualmente attivi in Francia, nella cattedrale di Notre Dame per ripulire alcune delle cappelle vittime del terribile quanto devastante incendio divampato nel 2019.