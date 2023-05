Musei gratis in Italia domenica 7 maggio 2023: ecco quali e gli orari

Tornano le domeniche gratis nei musei in Italia, con la speciale iniziativa che si verificherà nel giorno di Domenica 7 Maggio 2023. Come sappiamo, sono molteplici le città italiane che permettono la visita di siti storici o archeologici comunali gratuitamente in ogni prima domenica del mese. Un evento che le istituzioni hanno voluto ribattezzare con l’hastag #Domenicaalmuseo, in un’iniziativa fortemente voluta dal Ministero della Cultura.

Musei gratis questa Domenica 7 maggio 2023

Per entrare nei poli museali comunali, o negli scavi archeologici dello stesso Comune, si potrà accedere nei consueti orari di apertura settimanali. Dove saranno richieste le prenotazioni, bisognerà effettuarle sui loro portali di riferimento, ovviamente senza spendere assolutamente nulla. Nel mese di Aprile 2023, all’interessante iniziativa culturale che avvicinato bambini e famiglie alla storia del nostro Bel Paese, hanno partecipato ben 262.936 persone in tutto lo Stivale. Dati che, come sappiamo, vengono costantemente monitorati dal Ministero della Cultura per vedere se le adesioni tendono ad aumentare come succede da diversi mesi a questa parte.

Le location da visitare nel Lazio: Frosinone

A Frosinone potremo visitare:

Abbazia di Casamari

Abbazia di Montecassino

Certosa di Trisulti

Museo archeologico nazionale “G. Carettoni” e Area archeologica di Casinum

Torre di Cicerone

Da visitare a Latina

A Latina potremo visitare:

Abbazia di Fossanova

Cappella dell’Annunziata

Comprensorio archeologico e Antiquarium di Minturnae e Ponte Real Ferdinando

Museo archeologico nazionale di Formia

Museo archeologico nazionale di Sperlonga e Area archeologica

Da visitare a Roma

A Roma potremmo guardare:

Abbazia Greca di San Nilo

Antiquarium e Area archeologica di Lucus Feroniae

Arco di Malborghetto

Drugstore Museum e Circuito Necropoli Portuense

Galleria Borghese

Gallerie Nazionali di Arte Antica – Galleria Corsini

Gallerie Nazionali di Arte Antica – Palazzo Barberini

Istituto autonomo Vittoriano e Palazzo Venezia – Museo centrale del Risorgimento di Roma

Istituto autonomo Vittoriano e Palazzo Venezia – Museo nazionale del Palazzo di Venezia

Istituto autonomo Vittoriano e Palazzo Venezia – Vittoriano

Monastero di San Benedetto Sacro Speco

Monastero di Santa Scolastica

Museo archeologico dell’Abbazia greca di San Nilo

Museo archeologico nazionale di Civitavecchia

Museo archeologico nazionale Prenestino, Santuario della Fortuna Primigenia e Complesso degli edifici del foro di Praeneste

Museo Boncompagni Ludovisi per le arti decorative, il costume e la moda dei secoli XIX e XX

Museo delle Civiltà

Museo delle navi romane di Nemi

Museo Giacomo Manzù

Museo Hendrik Christian Andersen

Museo nazionale degli strumenti musicali

Museo nazionale di Castel Sant’Angelo

Museo nazionale etrusco di Villa Giulia

Museo nazionale romano – Palazzo Altemps

Museo nazionale romano – Palazzo Massimo

Museo nazionale romano – Terme di Diocleziano

Pantheon

Parco archeologica di Ostia antica – Castello Giulio II

Parco archeologico del Colosseo – Colosseo. Anfiteatro Flavio

Parco archeologico del Colosseo – Foro Romano e Palatino

Parco archeologico dell’Appia antica – Mausoleo di Cecilia Metella e Chiesa di San Nicola

Parco archeologico dell’Appia antica – Antiquarium di Lucrezia Romana

Parco archeologico dell’Appia antica – Basilica di San Cesareo de Appia

Parco archeologico dell’Appia antica – Parco delle Tombe della via Latina e Basilica di Santo Stefano

Parco archeologico dell’Appia antica – Villa dei Quintili e Santa Maria Nova

Parco archeologico dell’Appia antica – Villa di Capo di Bove

Parco archeologico di Cerveteri e Tarquinia – Museo nazionale archeologico Cerite

Parco archeologico di Cerveteri e Tarquinia – Necropoli della Banditaccia

Parco archeologico di Ostia antica – Area archeologica di Ostia antica

Parco archeologico di Ostia antica – Complesso degli antichi Porti di Claudio e Traiano

Parco archeologico di Ostia antica – Museo delle navi

Parco archeologico di Ostia antica – Necropoli di Porto – Isola Sacra

Terme di Caracalla

Terme Taurine o di Traiano

Villa Adriana e Villa d’Este – Area archeologica di Villa Adriana

Villa Adriana e Villa d’Este – Santuario di Ercole Vincitore

Villa Adriana e Villa d’Este – Villa d’Este

Villa di Livia

Villa di Orazio

Posti da visitare a Viterbo

A Viterbo potremo vedere: