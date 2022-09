Musica a tutto volume e nessuna autorizzazione: oltre 7mila euro di multa per un locale

più di mille gli accertamenti eseguiti dagli agenti che, da nord a sud della Capitale, hanno ‘scandagliato’ pubblici esercizi, attività commerciali e svolto controlli anche sulle strade cittadine per il mantenimento della sicurezza stradale. Nel mirino delle verifiche anche un locale, trovato sprovvisto delle necessarie autorizzazioni ed al quale è stata applicata una sanzione di oltre 7mila euro. Roma. Non conoscono sosta le operazioni della Polizia Locale volte a garantire la pubblica sicurezza. In questo fine settimana sono statidagli agenti che, da nord a sud della Capitale, hanno ‘scandagliato’ pubblici esercizi, attività commerciali e svolto controlli anche sulle strade cittadine per il mantenimento della sicurezza stradale. Nel mirino delle verifiche anche untrovato sprovvisto delle necessarie autorizzazioni ed al quale è stata applicata unadi

I controlli della Polizia Locale

Nel corso dei controlli di polizia amministrativa, gli agenti hanno riscontrato diversi illeciti in un locale in zona Tuscolana che hanno portato ad oltre 7500 euro di sanzioni: dalla musica ad alto volume alle irregolarità sui titoli autorizzativi, nonché violazioni in materia di occupazione di suolo pubblico di edilizia.

Le altre irregolarità

Diversi inoltre i minimarket sanzionati in quanto sorpresi a vendere bevande alcoliche oltre l’orario consentito.

Non sono mancate poi le consuete verifiche per contrastare i fenomeni legati all’abusivismo commerciale, con oltre 300 articoli posti sotto sequestro nelle vie del Centro Storico. Ancora, oltre 900 gli illeciti contestati per mancato rispetto delle norme stradali. Particolare attenzione è stata infine posta alla guida oltre i limiti di velocità, con circa 200 irregolarità rilevate.