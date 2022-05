Blitz della Polizia Locale a Porta Portese: un’auto sequestrata, confiscati oltre 400 articoli

Giornata di controlli quella di ieri al mercato di Porta Portese a Roma da parte della Polizia Locale di Roma Capitale. I caschi bianchi hanno proceduto al controllo della merce esposta e proceduto all’identificazione di alcuni commercianti nell’ambito delle verifiche contro l’abusivismo commerciale.

Borse, scarpe e vestiti sequestrati a Porta Portese

Oltre 400 gli articoli posti sotto sequestro scarpe, borse e capi di abbigliamento contraffatti. Ad eseguire i controlli gli agenti del XII Gruppo Monteverde. In tutto sono stati eseguite decine di sequestri, di cui diversi di natura penale.gli, perlopiù. Ad eseguire i controlli gli agenti del XII Gruppo Monteverde.

Denunciati due stranieri

Due le persone fermate e denunciate. Si tratta di un cittadino di nazionalità tunisina di 52 anni, trovato privo di documenti e che, all’esito di ulteriori accertamenti, è stato denunciato per inottemperanza ad un decreto di allontanamento a suo carico. E di un uomo di nazionalità senegalese di 66 anni, denunciato per il reato di contraffazione. Per lui è scattato anche il sequestro della propria vettura, in quanto utilizzata per il trasporto e il deposito della merce contraffatta, poi posta in vendita illegalmente.