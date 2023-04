Natale di Roma 2023, programma completo ed eventi del 21 aprile

Il 21 Aprile si celebrerà il Natale di Roma, che come celebrazione celebra la storica fondazione di Roma. Secondo la leggenda narrata da Varrone, fu Romolo a mettere la prima pietra della Città Eterna sul monte Palatino il 21 Aprile 753 Avanti Cristo. La data della nascita della Capitale della civiltà occidentale, venne ottenuta grazie a precisi calcoli astrologici di Lucio Taruzio. Quest’anno il territorio romano compirà il 2776esimo, in cui nella Città Eterna si celebreranno eventi e spettacoli per celebrare quest’importante anniversario.

Verso il Natale di Roma del 21 Aprile

Nella Capitale, sono previsti cinque giorni tra spettacoli ed eventi a tema. Tutti organizzati dal Gruppo Storico Romano, l’associazione culturale di rievocazione storica che dal 1994 regala giornate di Roma Antica ai propri spettatori. L’evento risulta tra i più amati dal pubblico romano e in particolar modo dai turisti, che possono vedere com’era la vita nell’età romana. Un viaggio nel tempo, che quest’anno arriva alla sua XXXIII edizione . Tra le realtà che partecipano e sostengono questo progetto culturale: il patrocinio del Ministero della Cultura, dell’Intergruppo Parlamentare Arte Cultura e Sport, dell’Assessorato alla Cultura, di quello ai Grandi Eventi, Turismo, Moda e Sport di Roma Capitale, del I Municipio Centro Storico e dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma.

L’evento non è solo un fiore all’occhiello della Capitale, ma anche sul piano del turismo e la cultura italiana. In 23 anni, l’evento ha guadagnato sette Medaglie da parte della Presidenza della Repubblica. Quest’anno, la manifestazione prenderà piede al Circo Massimo (come negli anni scorsi) dal 20 al 23 aprile 2023. Il 19 aprile, invece, si svolgerà un convegno alla Sala Meeting dell’Ara Pacis. Il titolo dell’evento sarà “Roma Regina Aquarum – L’Acqua come espressione di civiltà: le perdite oggi come ieri”.

Il programma