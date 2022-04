Natale di Roma, tutti gli eventi di giovedì 21 aprile 2022: musei e mostre gratis

Roma si prepara al grande al giorno, al suo 2775° compleanno, che cade proprio domani, giovedì 21 aprile. E domani, per l’occasione, nella Capitale ci sarà una grande festa, che l’amministrazione Capitolina, come accade da tempo, ha deciso di celebrare con un calendario vasto. Tra visite guidate, appuntamenti didattici, mostre e musei gratis. Per non parlare, poi, di concerti, spettacolo al teatro e proiezioni cinematografiche da non perdere.

Quali sono i musei e le mostre gratis per il Natale di Roma

Come fa sapere il Comune, domani tutti i musei di Roma Capitale, comprese le mostre, saranno gratis. E a questi si aggiungeranno l’area archeologica del Circo Massimo e il Mausoleo di Augusto (qui servirà la prenotazione sul sito www.mausoleodiaugusto.it). Ma c’è di più. Proprio domani, con l’apertura al pubblico dalle 14.30, ai Mercati di Traiano- Museo dei Fori Imperiali ci sarà l’inaugurazione dell’opera SYNESTHESIA, l’installazione interattiva e multisensoriale. Si tratta di un’opera, realizzata

da Synesthetic Research and Design Lab, Thomas Jefferson University e College of Architecture and

Built Environment, costituita da una sfera irregolare e morbida con effetti fluttuanti di luce e suono.

Riapre il planetario

Quella di domani ai Mercati di Traiano non è l’unica novità perché giovedì 21 aprile ci sarà l’inaugurazione del Planetario di Roma, che riaprirà le porte al pubblico venerdì 22 aprile. Un planetario digitale, che si trova all’interno del Museo della Civiltà Romana, che sarà in grado di ricostruire la superficie di Terra, Luna e Marte.

Il programma del Natale di Roma

Ma vediamo nel dettaglio tutti gli eventi e gli appuntamenti, guidati dai funzionari dei musei, in programma domani:

ci sarà l’apertura straordinaria degli Acquedotti Claudio e Felice (ore 10.30);

si potranno visitare le rovine romane nei sotterranei del Museo Giovanni Barracco ritornate da poco accessibili al pubblico e di recente dotate di un sistema di illuminazione innovativo (ore 10.00; 10.45; 11.30; 12.15; 14.15; 15.00);

si potrà passeggiare nei Fori Imperiali alla ricerca delle tracce di antichi mestieri (ore 10.30, visita con interpretariato LIS);

si potrà passeggiare a Villa Borghese (ore 11.00) nei luoghi più significativi del parco, come il piazzale del Museo Borghese, i giardini segreti, il Parco dei Daini, la Valle dei Platani, l’area di piazza di Siena. Poi, il percorso terminerà al Casino dell’Orologio aperto eccezionalmente per l’occasione (visita con interpretariato LIS).

Le visite in programma nel pomeriggio

Nel pomeriggio, invece, sono programma le visite alla collezione del Museo della Scuola Romana

presso il Casino Nobile di Villa Torlonia (ore 16.00), alla Galleria d’Arte Moderna con il suo

chiostro delle sculture e la mostra in corso sulla videoarte (ore 16.00) e ai Musei Capitolini alla

mostra CURSUS HONORUM.

Gli eventi nei vari Municipi di Roma

Grandi eventi, musei e mostre gratis, ma anche tanti appuntamenti nei singoli Municipi della Capitale.