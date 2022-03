Riapre il planetario di Roma: ecco (finalmente) la data ufficiale

Riapre il planetario di Roma. Dopo anni di attesa, lungaggini burocratiche, ritardi e contrattempi finalmente si dovrebbe essere giunti alla tanto agognata svolta. A comunicare la data ufficiale per la ripresa delle attività al centro dell’Eur è stato oggi il Presidente di Zetema nel corso della Commissione Bilancio. Ecco dunque tutti i dettagli.

Quando riapre il Planetario dell’EUR

La data ufficiale per la riapertura è stata fissata per il prossimo 22 aprile 2022. «Amici, dopo 8 anni di promesse non mantenute si diventa diffidenti ed è normale, ma ieri in commissione cultura il Presidente di Zètema Progetto Cultura s.r.l. dott. Simone Silvi ha confermato la riapertura del Planetario per il prossimo 22 aprile. Quindi SI abbiamo la data», ha commentato in un post la pagina Facebook Riapriamo il planetario di Roma che da anni si batte per la riapertura del centro.

La storia

L’inaugurazione dell’edificio era stata fatta nel 2004, esattamente il 26 maggio. Feces seguito alla chiusura di una altro storico planetario, quello ospitato nell’Aula Ottagona delle terme di Diocleziano. Ma la storia del centro situato all’Eur in Piazza Giovanni Agnelli, durò appena 10 anni. Nel 2014 infatti il planetario venne chiuso per dare modo di realizzare alcuni interventi di riqualificazione.

Le attività vennero così spostate presso il museo di zoologia dove sono rimaste fino ad oggi. La chiusura infatti, col passare dei mesi, divenne di fatto definitiva con promesse di riapertura puntualmente disattese. Nell’ultimo anno però la situazione è cambiata, e già a settembre del 2021 qualcosa si era mosso. Oggi, infine, la tanto attesa svolta con l’annuncio della riapertura a distanza di oltre otto anni.