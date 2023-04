Natale di Roma venerdì 21 Aprile 2023: tutti gli eventi in programma per il compleanno della Capitale

Si prevede un Natale di Roma ricco di appuntamenti quest’anno. Infatti, per venerdì 21 Aprile sono previste molteplici rievocazioni storiche in giro per la città, oltre a giochi di luce e cortei in prossimità dei nostri monumenti più famosi. Il compleanno legato alla fondazione della Capitale, partirà già domani, 19 aprile 2023, davanti all’Ara Pacis sul lungotevere. Dopotutto, l’anniversario è importante: la nostra amata Roma compie solamente 2776 anni.

Gli eventi per il Natale di Roma del 21 Aprile 2023

Il Gruppo Storico Romano, famoso per le rievocazioni storiche intorno alla Roma Antica, ha previsto un evento speciale e che quest’anno toccherà la dimensione internazionale. Infatti, per la XXIII edizione della rievocazione per il compleanno della Città Eterna, si uniranno ben 16 Paesi, 80 associazioni e 2500 rievocatori. Un evento aperto e gratuito a tutti i cittadini e turisti che si troveranno nella zona del Circo Massimo, dove si tornerà a rivivere per qualche giorno i fasti della Roma imperiale, le figure dei legionari o dei gladiatori, oltre che le vestali e le piazze che caratterizzavano l’Antica Roma.

L’evento che porterà indietro nel tempo cittadini e ospiti, si spalmerà su cinque giornate: infatti, la manifestazione di rievocazione storica andrà in scena dal 20 al 23 Aprile, con una conferenza speciale che si svolgerà all’Ara Pacis nella giornata del 19 aprile 2023. All’interno del programma, le persone potranno trovare attività culturali e ludiche, sportive e d’intrattenimento per tutta la famiglia. Come detto, all’Ara Pacis si svolgerà il convegno “Roma Regina Aquarum – L’acqua come espressione di civiltà: le perdite oggi come ieri”. All’interno della conferenza, si parlerà degli acquedotti romani e soprattutto dello sviluppo tecnologico che è avvenuto all’interno della Città Eterna in oltre due millenni di storia. L’appassionante tematica verrà trattata in un convegno organizzato dal Gruppo Storico Romano, in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri di Roma. Una conferenza da non perdere, considerato come spiegherà l’urbanistica dell’Antica Roma.