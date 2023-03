Naufragio dei migranti a Cutro, la Procura di Roma apre un fascicolo. Al momento, il procedimento è senza indagati e nessuna ipotesi di reato. A chiedere di aprire un’inchiesta giudiziaria, sono stati i parlamentari Ilaria Cucchi, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni.

L’inchiesta sul naufragio dei migranti a Cutro

Un’inchiesta giudiziaria che passa dall’asse Crotone-Roma. Un altro fascicolo è stato aperto all’interno della Procura romana, con l’obiettivo di far luce sul naufragio del 26 febbraio scorso avvenuto sulle coste calabresi, quello in cui sono morti almeno 70 migranti, visto che il numero dei dispersi si aggira al momento tra le 20 e le 40 persone. A indagare adesso è anche la procura di Roma, grazie a un fascicolo, senza indagati né ipotesi di reato, aperto in seguito all’esposto depositato dalla senatrice di Alleanza Verdi e Sinistra Ilaria Cucchi, insieme ai deputati di Alleanza Verdi e Sinistra Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni.

All’interno dell’esposto, i parlamentari della Sinistra chiedono alla Procura di Roma di valutare le responsabilità ministeriali riguardo la macchina dei soccorsi che dovevano intervenire nelle acque di Cutro per portare aiuto ai migranti in mare. “Dalle notizie raccolte, sembrerebbe che le unità navali inviate dalle autorità competenti non sarebbero state equipaggiate per il soccorso in mare; inoltre, fatto di rilevante gravità, dalle medesime fonti di stampa risulterebbe una mancata indicazione di soccorso, nonostante le evidenti difficoltà dell’imbarcazione dovute alle condizioni del mare”, si legge nell’atto adesso al vaglio dei magistrati coordinati dal procuratore capo Francesco Lo Voi.

I pm di piazzale Clodio, a quanto si apprende, stanno esaminando l’esposto e valuteranno se inviare il fascicolo anche alla procura di Crotone, che sul caso ha già aperto un’inchiesta ed è in procinto di acquisire le testimonianze dei superstiti e gli atti che consentiranno di capire la gestione dei soccorsi e le fasi intercorse tra la segnalazione Frontex e lo schianto dell’imbarcazione.