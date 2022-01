Neve a Roma domani 12 gennaio 2022? I meteorologi non lo escludono: “Possibili fiocchi nella Capitale”

Dopo l’allerta meteo di oggi, che durerà per le successive 18-24 ore, nel Lazio per venti da forti a burrasca a ‘prevalente componente settentrionale, con raffiche di burrasca forte, specie lungo i settori costieri ed appenninici’ e forti mareggiate lungo le coste esposte, domani mattina potrebbe arrivare la neve anche nella Capitale. Ma il condizionale resta d’obbligo, anche se sono in tanti a volersi meravigliare di fronte lo spettacolo della natura. Succederà davvero?

Neve a Roma domani 12 gennaio?

Come spiegano gli esperti di Meteo Lazio, domani mattina sul territorio del Lazio arriverà un nocciolo freddo in quota con moto retrogrado. In particolare, dichiarano, ‘tra le ore 5 e le 8 del mattino, si potrebbero generare rovesci di carattere nevoso fino a quote molte basse e di pianura, ma in aree limitate della Regione. Al momento – proseguono – non si può escludere il coinvolgimento anche della città di Roma, in particolare zone periferiche a più elevate di altitudine, grazie all’apporto di freddi venti da terra’.

Fiocchi o pioggia mista a neve, quindi, domani potrebbero arrivare anche nella Capitale, ma al momento tutto è incerto. Bisogna aspettare e capire, ma magari domani i romani si sveglieranno con un paesaggio leggermente imbiancato. Chissà! Stando alle previsioni di meteo 3B, domani mattina nella Capitale, intorno alle 5, è prevista pioggia mista a neve, con la temperatura percepita di -3°C.

Meteo a Roma e nel Lazio mercoledì 12 gennaio 2022: le previsioni

Nella Capitale domani, mercoledì 12 gennaio, sono previste deboli precipitazioni al primo mattino con neve fino a circa 200 metri e non si escludono fiocchi anche in città; ampi spazi di sereno nel corso del pomeriggio. In serata il tempo si manterrà asciutto con cieli sereni. Temperature comprese tra +1°C e +10°C. Nel resto del Lazio, invece, ci saranno precipitazioni sparse al primo mattino su gran parte della regione con neve fino a 200 metri; al pomeriggio il tempo sarà stabile con sole prevalente su tutti i settori. Cieli sereni anche in serata.