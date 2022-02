Neve nel Lazio, alcuni Comuni si tingono di bianco: le previsioni per domani (FOTO E VIDEO)

Gli esperti lo avevano detto e così è stato. Molti Comuni del Lazio questa mattina si sono svegliati ricoperti dalla neve, altri hanno potuto godere dello spettacolo solo per pochi istanti perché i fiocchi non si sono posati. Dalla provincia di Rieti a quella di Frosinone, fino ad alcune zone in provincia di Latina (come a Lenola e Campodimele) e in provincia di Roma, a Subiaco, dove il Monte Livata è tinto di bianco. D’altra parte, la Protezione Civile aveva allertato la popolazione perché il weekend, l’ultimo del mese di febbraio, sarebbe stato all’insegna del freddo, del vento forte e delle precipitazioni a carattere nevoso. E così è su buona parte della Regione.

Nevica nel Lazio: ecco dove, le foto e i video

Come fanno sapere gli esperti di Meteo Lazio, gli accumuli di neve sono rilevanti in alta montagna dal complesso del Monte Livata, a Subiaco, dai 1400-1500 metri. Fiocchi misti a pioggia segnalati anche nel Cassinate, a Cervaro, o in provincia di Latina, dove Lenola è imbiancata. Sempre in provincia di Frosinone, a Torre Cajetani, gli accumuli al suolo hanno superato i 5-8 cm, così come non si arresta lo spettacolo della natura e della neve sulle colline dei Monti Aurunci, dove i fiocchi si sono posati sugli alberi e le strade di Campodimele, piccolo Comune della provincia di Latina.

Allerta meteo nel Lazio

Dalle prime ore di oggi, sabato 26 febbraio, e per le successive 24-36 ore sul Lazio si prevedono “venti da forti a burrasca dai quadranti settentrionali con raffiche di burrasca forte sui settori costieri e lungo i crinali montuosi. Forti mareggiate lungo le coste esposte. Si prevedono, fanno sapere dalla Protezione Civile, precipitazioni sparse anche a carattere nevoso a quote di montagna, specie sui settori più orientali con apporti al suolo deboli, puntualmente moderati”. E’ allerta gialla per vento su tutta la Regione, mentre è allerta neve sull’Appennino di Rieti, sulle zone dell’Aniene e su quelle del Bacino del Liri.

Le previsioni meteo per domani a Roma e nel Lazio

A Roma, domani, domenica 27 febbraio, le condizioni di tempo saranno stabili nel corso della giornata con molte nubi a tratti anche compatte al mattino e al pomeriggio; in serata i cieli saranno prevalentemente sereni. Temperature comprese tra +3°C e +12°C. Nel resto del Lazio, condizioni di tempo stabile nella giornata con molte nubi compatte su gran parte della regione al mattino e al pomeriggio; in serata il tempo si manterrà asciutto con ampi spazi di sereno sulle coste e sui settori interni.