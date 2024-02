Non si ferma all’alt innescando un inseguimento: bloccato inveisce con un martello contro i carabinieri

Sabaudia, scatta l’inseguimento con un 33enne alla guida. Bloccato si scaglia contro Carabinieri: in ospedale per accertamenti.

Sabaudia, continuano i controlli e nella giornata dello scorso 11 febbraio la compagnia di Latina Borgo Grappa ha deferito un classe 1991 alla guida. Il motivo è un mancato stop all’ordine dei Carabinieri, non fermandosi al posto di blocco l’uomo ha dato il via a un inseguimento importante che è terminato con un testa a testa.

Una volta raggiunto, il 33enne ha cercato di divincolarsi brandendo un martello con cui stava per compiere atteggiamenti autolesionisti. Le Forze dell’Ordine sono intervenute in tempo evitando il peggio: l’uomo è stato fermato e condotto all’ospedale di Latina per accertamenti. La situazione resta sotto controllo ma i casi di alterazione psichica – in special modo alla guida – stanno aumentando sensibilmente.

Sabaudia, non si ferma al posto di blocco: deferito un 30enne

Questo vuol dire che è impossibile abbassare la guardia e occorre tenere alto il livello di sorveglianza. Specialmente in questo periodo, con la bella stagione sono maggiori le opportunità di uscire. Febbraio è inedito sul piano climatico, ma nonostante le temperature siano destinate a cambiare la circolazione in strada non muta.

La prontezza delle Forze dell’Ordine si è rivelata vincente anche in questo caso: giocare d’anticipo è stata l’unica soluzione possibile, evitando di compromettere l’incolumità dei singoli. Il 30enne sarà deferito, ma prima occorrerà capire quali sono realmente le sue condizioni.

Offesa a pubblico ufficiale e tentata aggressione

Se verrà giudicato in grado di intendere e di volere, si procederà con l’iter canonico per offesa a pubblico ufficiale. L’oltraggio consumato è in piena regola. Persiste anche l’aggravante dell’arma. Un martello rischia di cambiare definitivamente la vita di un uomo.