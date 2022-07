Notte bianca a Fregene sabato 9 luglio 2022: gli eventi, ecco il programma

L’estate è finalmente arrivata e con essa gli appuntamenti dedicati al divertimento non si fanno attendere. I motori accesi e pronti per dare il via alla seconda Notte Bianca di questa stagione. Dopo il successo di quella di Fiumicino, che ha visto la partecipazione di oltre 40 mila persone, adesso l’appuntamento è a Fregene per sabato 9 luglio.

Notte Bianca a Fregene sabato 9 luglio: gli eventi e gli orari

Un programma fitto di eventi che si svolgerà, come la scorsa edizione, su viale Castellammare (dall’incrocio con viale della Pineta fino a via Cattolica), via San Fruttuoso e la piazzetta di viale Nettuno.

Tutta l’area interessata sarà pedonalizzata dalle ore 18. Dalle 19 apriranno i battenti i mercatini divisi in cinque spezzoni su tutta via Castellammare: dall’artigianato, alle Opi. Dalle 19.30 sarà il momento degli spazi dj set, sempre su viale Castellammare all’altezza dei civici 37 e 47 e nella piazzetta di viale Nettuno.

Discoteca all’aperto in piazzetta

In particolare, la piazzetta, si trasformerà in una vera e propria discoteca all’aperto grazie alla presenza di Umberto e Damiano, speaker di Radio Globo. Nella stessa area, e sempre alle 19.30, Comic art- All night long con sputa fuoco e trampolieri.

Musica dal vivo

Alle 21.30 inizierà la musica dal vivo, i saggi di danza country in un’area allestita a tema, la danza del ventre, il concerto “Fregene voices” della scuola “La Pantera rosa”, quello del coro “D’AltroCanto” e molti altri momenti musicali che animeranno tutto il tratto di viale Castellammare riservato alla Notte Bianca. Ancora, sempre alle ore 21.30, nel tratto tra il civico 8 e via Castiglioncello spettacolo “Maga Vivi” con bolle di sapone e altri show di intrattenimento per bambini.

Stret Food e mostre fotografiche

Via San Fruttuoso, invece, sarà dedicata allo street food. Due invece le mostre fotografiche in programma. La prima, dedicata ai 100 anni di Pasolini e ai fratelli Citti, si troverà tra il civico 49 e il 52 di viale Castellammare. La seconda, intitolata “One day – Vita tra i campi, quotidianità della comunità indiana sikh di Maccarese” sarà visitabile dal civico 52 al civico 78, sempre su viale Castellammare.

Tutti i dettagli e le informazioni sugli eventi in programma sono consultabili sul suto: www.nottebiancafiumicino.it nella sezione “Fregene”.