Notte di San Lorenzo a Roma: dove vedere le stelle cadenti il 10 agosto 2022, i luoghi magici

Sta per arrivare la notte di San Lorenzo, una delle notti più magiche dell’anno. La notte, si dice, che i desideri possono diventare realtà. E quale miglior posto per esprimerli, se non Roma? La città magica per eccellenza.

Dove vedere le stelle cadenti a Roma

La notte di San Lorenzo è così famosa per l’afflusso di stelle cadenti in una sola notte. Quelle, che aspetti lì con il naso all’insù sperando ti possano portare fortuna. Quelle che per un attimo ti fanno ricordare da dove vieni e quanto il mondo possa essere così straordinario. Roma, famosissima per le sue terrazze, è il poto ideale per cercare fortuna e innamorarsi sotto le stelle. Vediamo dove potremo andare.

Le ‘terrazze’ di Roma

Un piccolo consiglio che possiamo darvi è di non cercare le stelle cadenti solo il 10 Agosto ma di appostarvi anche nei giorni prima. Sicuramente, per chi non le hai mai viste, saranno notti ancora più magiche. Un secondo consiglio che teniamo a darvi, è sicuramente quello di andare nei punti panoramici più famosi della Capitale.

Terrazza del Giardino degli Aranci

Terrazza Pincio

Gianicolo

“Lo zodiaco”, Monte Mario

I parchi

Ma non solo le terrazze, Roma è famosa anche per i suoi immensi e straordinari parchi. Potrete organizzare una bella cena romantica a Villa Borghese, Villa Pamphili o Villa Ada. Non ve ne pentirete.