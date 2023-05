Notte Europea dei Musei 2023 a Roma e nel Lazio: ecco quali visitare e costo biglietto

Il conto alla rovescia si può attivare perché manca davvero poco a un evento da non perdere, tra arte e cultura, che molti aspettano da tempo. Stiamo parlando della Notte Europea dei Musei, una serata unica in cui, fino a tarda notte, si potranno visitare alcune delle principali strutture del nostro Paese. Un’iniziativa, questa, che si svolge dal 2005 in tutta Europa e che, ogni anno, fa ‘boom’ di presenze: un modo per avvicinare grandi e piccini alla cultura. In una notte magica, quella di sabato 13 maggio.

Ma quanto costeranno i biglietti? E quali saranno i musei aperti a Roma e nel Lazio? Queste le domande che si rincorrono perchè c’è chi non ha certo intenzione di perdersi un’occasione simile: visitare un museo di notte è sicuramente ancora più affascinante.

Quali sono i musei aperti per la notte dei Musei a Roma sabato 13 maggio 2023

A Roma, per esempio, sabato 13 maggio si potranno visitare gli spazi del Sistema Musei di Roma Capitale. Di seguito l’elenco completo delle strutture aperte la notte tra sabato prossimo e domenica (clicca su museo per informazioni aggiuntive):

Tutti gli altri musei aperti nel Lazio sabato notte

Non solo Roma. Come si legge sul sito del Ministero della Cultura, altri musei nel Lazio saranno aperti sabato notte. Ecco quali, ma vi ricordiamo che l’elenco è sempre in fase di aggiornamento (potete trovarlo cliccando qui):

Orari Notte dei Musei e costo biglietti

I musei sabato 13 maggio, quindi, saranno aperti dalle 20 alle 2 di notte, con ultimo ingresso all’1.00. Le strutture capitoline, per esempio, saranno aperte per dare a tutti quelli che partecipano la possibilità di ammirare le collezioni permanenti e le mostre temporanee, e di assistere a un ricco programma di concerti e spettacoli di musica, teatro e danza. Per immergersi totalmente nell’arte. Il costo del biglietto avrà un prezzo puramente simbolico, solo 1 euro a persona, salvo diversamente indicato.