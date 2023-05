Notte dei musei 2023 a Roma sabato 13 maggio: ecco quali visitare, il programma completo

Evento da non perdere il prossimo fine settimana a Roma, di scena c’è “La notte dei Musei”. Una serata unica in cui, fino a tarda notte, sarà possibile visitare alcune delle principali strutture capitoline. Si tratta di un’iniziativa che si svolgerà in contemporanea in tutta Europa come avviene dal 2005 e che nella Capitale è giunta alla sua tredicesima edizione. Ma quali saranno i musei visitabili? Quanto costeranno i biglietti? E fino a quando sarà possibile entrare? Vediamo tutte le informazioni in merito.

Orari Notte dei musei Roma 2023