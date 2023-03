Nuovo progetto per la Stazione Trastevere, ingresso da piazzale della Radio e nuovi parcheggi. Pronte a stravolgere l’attuale viabilità le ultime modifiche proposte dalla Rete Ferroviaria Italiana per la fermata regionale di Trastevere, che tutti i giorni vede il transito di migliaia di pendolari. Un progetto non solo più green, ma che potrebbe cambiare anche il traffico su via Portuense, viale Marconi e piazzale della Radio, oltre ovviamente via Ostiense.

Il nuovo progetto della Stazione Trastevere

Il nuovo disegno per la Stazione Trastevere, dovrebbe ridisegnare l’urbanistica presente tra i quartieri di Marconi, Portuense e la zona Gianicolense, compresa Monteverde. Ci vorrà un anno e mezzo per il restyling della stazione, che anzitutto darà nuova vita a piazza Blondo Flavio e soprattutto piazzale della Radio, situato proprio sotto i binari della famosa stazione. Si prevede la costruzione di nuove pensiline sulle banchine, oltre all’apertura di due nuovi accessi: quello su via Portuense e via del Fornetto, che aprirebbero un accesso diretto nei pressi viale Marconi.

Un progetto che Rete Ferroviaria Italiana porterà avanti con il Comune di Roma, con un investimento di circa 8 milioni d’euro. L’obiettivo del progetto è quello di rendere la stazione come un hub strategico, probabilmente anche ambendo a far diventare la fermata come “la terza stazione di Roma”. Progetto ambizioso ma necessario, considerato come sia la stazione più vissuta nel quadrante di Roma Sud, anche più della vicina Piramide-Ostiense.

Un progetto destinato a riqualificare, ulteriormente, i quadranti di Monteverde Nuovo, Gianicolo e Marconi, oltretutto in posizioni che, in vista del Giubileo, verranno per forza di cose visitate dai milioni di turisti e pellegrini nel 2025. La stazione, secondo le stime di RFI, punta a ospitare ci 51 mila passeggeri al giorno, contro gli attuali 39 mila. La differenza non la faranno solo i nuovi parcheggi, ma anche i nuovi accessi che renderanno la stazione fruibile anche a quei cittadini provenienti dai quartieri presenti sotto viale Marconi.