Nuovo stadio a Roma: verso i sondaggi archeologici

Roma, si va verso il nuovo stadio. L’impianto della squadra giallorossa sarà realizzato a Pietralata: al via i sondaggi geologici.

Due anni fa il primo accordo siglato dopo la vittoria della Conference League con Gualtieri pronto a impegnarsi, lo aveva promesso anche in campagna elettorale, per Roma e per la Roma. Il nuovo stadio dei giallorossi si farà: quelle che sembravano essere solo parole diventano verità e propositi dal momento in cui partono le prime firme e soprattutto i primi incontri con la cittadinanza per svelare il progetto.

Sta bene a tutti o quasi, lo stadio dovrebbe sorgere a Pietralata. I residenti l’hanno presa in maniera controversa: la causa di tutto resta la mobilità. La struttura garantirebbe maggior affluenza e nuovi posti di lavoro, ma da questo all’avvio e la realizzazione dei lavori ci vorrà del tempo. Stagioni che gli abitanti della zona soffriranno. Una giusta causa, per i tifosi, ma non esiste soltanto il calcio.

Stadio a Roma: al via i rilevamenti per l’impianto di Pietralata

In ballo c’è anche molto altro: i Friedkin, d’accordo con il Comune, hanno promesso di contribuire anche alle operazioni di riqualificazione dei quartieri limitrofi allo stadio. La struttura poi godrà di un piano trasporti dedicato per arrivarci: tante belle proposte che ancora non hanno visto compimento. Fino a oggi.

È stata, infatti, firmata dalla giunta comunale la delibera che garantisce l’avvio dei sondaggi geologici e archeologici sul suolo interessato. Significa che, da qui ai prossimi tre mesi, verranno fatte analisi e rilevazioni sul terreno per poi arrivare a posare le prime fondamenta della nuova “casa” giallorossa. Sarà più piccola, ma anche più accogliente. Non solo in funzione del terreno di gioco. Un progetto che verrà anche museo della società, strutture ricettive e tante attività correlate.

Gualtieri firma l’autorizzazione

Un bene per Roma e per la Roma, appunto. Le parole devono essere assistite dai fatti e soprattutto dagli obiettivi: ogni cosa al suo posto. Si comincia con le analisi del sottosuolo per arrivare a determinare come andare avanti. La firma di Gualtieri, oggi, sottolinea un assenso che già c’era, ma adesso diventa concreto.

Leggi anche: Furti in serie nel parcheggio della stazione: arrestato 28enne sorpreso a rubare un’auto

Lo stadio della Roma, la cui prima idea è stata di Rosella Sensi (figlia del compianto Presidente Franco) si farà e porterà la firma dei Friedkin. Massimo riserbo sulle prossime tappe di questo avvicinamento: gli aggiornamenti verranno dati immediatamente dopo il primo responso analitico. Dal generale al particolare, dal terreno alle fondamenta passando per i seggiolini. Il sogno giallorosso si realizza, ma a goderne saranno anche gli altri. Parola di Gualtieri, seppur il responso finale – in questo caso – non spetta a lui.