Offriva tour turistici per Roma a bordo di una Ferrari: maxi-multa per un imprenditore

Per molti turisti e, forse, anche per qualche romano, andare in giro per Roma a bordo di una Ferrari non ha prezzo. E un imprenditore ha deciso di sfruttare questa idea e farla diventare un business. Metteva a disposizione giri tra i monumenti della Capitale a bordo della fuoriserie rossa fiammante. Il giro d’affari era fruttuoso per l’ideatore, visto che sembra proprio che fossero in molti a noleggiare la Ferrari per farsi un giro per le strade della città eterna.

Proponeva giri in auto per Roma a bordo della Ferrari

L’imprenditore, vestito di tutto punto con abbigliamento Ferrari, stazionava con la sua ‘testarossa’ davanti al ponte di Castel Sant’Angelo in attesa di potenziali clienti che, immancabilmente si presentavano. Non si sa bene quanto costasse una passeggiata a bordo di quella macchina, fatto sta che sembra che gli affari andassero a gonfie vele per il proprietario della Ferrari, almeno fino a quando non sono intervenuti gli uomini della Polizia locale di Roma Capitale.

La Polizia locale ha multato l’imprenditore e ha messo fine all”attività’

L’uomo, fermato per accertamenti, è stato multato sia perché deturpava il decoro urbano, sia perché aveva violato la norma che ‘vieta di occupare anche solo temporaneamente e con qualsiasi oggetto, il suolo pubblico , senza una speciale licenza dell’Autorità municipale’. La multa per l’intraprendente imprenditore è stata di 400 euro e gli è stato fatto divieto di proseguire con il suo business.

Non si tratta però di un fenomeno nuovo, visto che qualche anno fa sul profilo di ‘Roma fa schifo’ veniva pubblicata l’immagine di una Ferrari ferma a Piazza del Popolo con tanto di didascalia che specifica: “Continua a Piazza del Popolo la prepotenza del tipo che vende a caro prezzo e completamente in maniera abusiva e in nero giri in Ferrari a ignari turisti e a romani”. Sembra quindi che si tratta di un’idea nata già anni fa e che l’imprenditore multato abbia solo ‘copiato’ l’idea di qualcun altro…