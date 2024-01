Omicidio Alexandru Ivan: martedì l’ultimo saluto al 14enne ucciso a Monte Compatri

S’indaga ancora sull’omicidio di Alexadru Ivan, 14enne che ha perso la vita in un parapiglia a Pantano Borghese. Martedì i funerali.

Martedì i funerali a Valmontone, presso la Chiesa Ortodossa di Santo Stefano. Ancora tanti, però, sono i tasselli per mettere a posto una vicenda che ha dell’incredibile: la morte del 14enne Alexandru Ivan, colpevole soltanto di essere uscito con suo padre. Anzi il suo patrigno. Venerdì scorso si è spento tutto a causa di un parapiglia – dicono le persone coinvolte – per un bicchiere di troppo.

Gli inquirenti però indagano. Si deve capire chi ha sparato. Nel frattempo sono state fermate 4 persone, tra cui lo zio di Alex, per capire qualcosa in più: in primis perchè un ragazzo di 14 anni era all’appuntamento di venerdì scorso nel parcheggio di Pantano Borghese. È iniziato, secondo la ricostruzione, tutto a un compleanno.

Alexandru Ivan: martedì i funerali, l’indagine prosegue

Poi la situazione sarebbe degenerata a un bar sulla Casilina. Parapiglia che avrebbe portato poi a un secondo incontro chiarificatore che sembrerebbe essere stato fatale: gli spari in movimento da una macchina nelle vicinanze, sopraggiunta successivamente. Tanti elementi e poche certezze. Una è che lo zio di Alex – così come il suo patrigno – conoscevano i Petrov da molto tempo. Indiscrezioni dicono per questioni di affari: nello specifico droga.

Il traffico di stupefacenti – secondo le ricostruzioni – potrebbe essere un’opzione. Intanto si aspettano i funerali del giovane che ha scosso tutti a Monte Compatri. La sua dipartita non è passata inosservata e non lo sarà neppure per le autorità. Questo dipenderà molto dalle prossime settimane, tempo in cui i tasselli del puzzle dovrebbero tornare al proprio posto. Non resta che aspettare, anche se l’attesa potrebbe essere snervante per molti. Una famiglia passata al setaccio fra dubbi, ipotesi e mezze verità.