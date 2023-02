Omicidio di Danilo Lucente Pipitone a Centocelle: arrestato in Francia il killer

È stato arrestato in Francia con l’accusa di aver ucciso il caporal maggiore dell’esercito Danilo Salvatore Lucente Pipitone. A finire in manette, al termine di minuziose e articolate indagini andate avanti per due settimane, da parte degli uomini della Squadra Mobile di Roma, è stato il 33enne Mohamed Abidi. L’uomo era ricercato per aver ucciso Pipitone nella notte tra il 10 e l’11 febbraio in via Palmiro Togliatti, in zona Centocelle a Roma.

Due settimane di indagini per risolvere il caso

Le attività investigative sono andate avanti veloci, anche grazie alla ricostruzione resa da un testimone che ha raccontato dell’aggressione da parte dell’omicida nei confronti del caporal maggiore. Il 33enne avrebbe riempito di botte il militare, fino a colpirlo con un corpo contundente in testa e fracassargli il cranio.

Tutto sarebbe nato da un diverbio causato da un posto auto. I due uomini avrebbero litigato per un parcheggio nel quale si era posizionato Pipitone. L’assassino, però, riteneva che il posto occupato dalla vittima fosse il proprio, ne sarebbe nata una discussione finita in tragedia. Il militare, a causa dei colpi subiti, è rimasto a terra esanime e, quando è stato trovato, è stato trasportato prima all’ospedale Vannini poi, a causa delle gravissime condizioni in cui versava, trasferito all’Umberto I. Purtroppo, nonostante i tentativi di tenerlo in vita, qualche ora dopo il ricovero il caporal maggiore è morto.

Il mandato di arresto

Per questi fatti i pubblici ministeri che hanno coordinato le indagini hanno chiesto e ottenuto un mandato di arresto per Abidi con l’accusa di omicidio preterintenzionale. E ieri l’uomo è stato arrestato in Francia e sarà consegnato alle autorità italiane. Ma chi è il killer? Mohamed Abidi è un volto già noto alle forze dell’ordine per rapina e violenza sessuale. Accuse dalle quali, però, è stato assolto. Ma il suo ‘curriculim criminale’ non finisce qua., perché è stato poi arrestato per traffico di droga.