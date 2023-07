Omicidio di Primavalle, l’amica di Misci: ‘Il debito è di 1.500 euro e non 20’

Le indagini sulla morte di Michelle Causo, la 17enne uccisa a coltellate da un ‘amico’ originario dello Sri Lanka, vanno avanti, e con il trascorrere dei giorni emergono altri particolari che stanno aiutando gli investigatori a ricostruire il puzzle sull’assassinio della giovane studentessa del liceo Gassman di Roma. A fornire altri importanti dettagli è stata un’amica di Misci, Lavinia.

La rivelazione di Lavinia circa un debito molto più consistente di 20 euro

Lavinia è una degli amici più cari della 17enne assassinata. Lei è certa che il debito non ammonti a 20 euro, ma sia molto più cospicuo: ben 1.500 euro. Una informazione sulla quale, ovviamente, si concentrerà l’attenzione degli inquirenti per trovare elementi a sostegno o che smentiscano questa versione dei fatti. La verità è che Misci e Lavinia avevano un legame profondo, tanto che quest’ultima si era anche permessa di dire all’amica di stare attenta a quel ragazzo perché la convinceva poco. Un tentativo di metterla in guardia che non ha sortito l’effetto sperato, purtroppo…

La frequentazione tra Michelle e il suo assassino era nota, ma lei parlava poco di quel 17enne

In tanti sapevano che Michelle frequentava O.. Nessuno conosceva i particolari di quest’amicizia, Misci non amava parlarne. I due, secondo il racconto di un’altra coetanea, si erano conosciuti a una festa di Halloween e da allora avevano preso a frequentarsi regolarmente e si contattavano spesso anche sui social, seppure la 17enne vittima del brutale omicidio, non diceva molto a riguardo. Ma chi era vicino a Misci sapeva anche che Flavio, il suo fidanzato, sapeva tutto e che non si era opposto a quella frequentazione. Una sorta di rassicurazione implicita, anche per Lavinia, che era partita tranquilla per le sue vacanze estive, come riporta La Repubblica. Un viaggio che ha interrotto bruscamente, quando mercoledì scorso ha appreso su una chat dell’omicidio di Michelle.