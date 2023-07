Omicidio Michelle Causo: mercoledì l’ultimo saluto alla 17enne uccisa a Primavalle

L’omicidio di Primavalle, consumatosi il 28 giugno scorso, ha lasciato tutti sgomenti. Morta in modo crudele, efferato, una giovane ragazza di soli 17 anni. Michelle Maria Causo è stata uccisa con delle coltellate e il suo corpo, poi fatto a pezzi, è stato riposto in un sacco dell’immondizia e poi abbandonato in un carrello della spesa nelle vicinanze dei secchioni di via Borgia 22. Per i terribili fatti è stato fermato un suo coetaneo originario dello Sri Lanka e che adesso si trova nel carcere minorile di Casal del Marmo. Il giovane durante l‘interrogatorio di garanzia ha riferito che lite era nata da un debito di droga, una canna non pagata, e che quando la ragazzina ne era venuta a conoscenza è andata su tutte le furie. Questa la versione del ragazzo che però non convince gli inquirenti che la ritengono banale e che, pertanto, vogliono vederci chiaro e comprendere nella loro interezza i dettagli della vicenda. Disposti accertamenti sui telefoni cellulari del killer e della vittima.

Omicidio Primavalle, la disperazione del fidanzato di Michelle: ‘Tra due anni ci saremmo sposati’

L’omicidio di Primavalle e l’ultimo saluto a Michelle Maria Causo

La giovane era benvoluta da tutti ed è ricordata come una ragazza studiosa ed altruista, che non perdeva occasione per fare del bene al prossimo. Momenti delicati e difficili quelli che sta attualmente vivendo la famiglia, attorno alla quale l’intero quartiere si è stretto, mostrandole affetto e vicinanza. L’ultimo saluto alla giovane 17enne Michelle Maria Causo si terrà mercoledì 5 luglio alle ore 11 nella chiesa della Presentazione a Primavalle. Il padre della ragazza ha reso noto che il suo fidanzatino ha pensato di ricordarla, di renderle omaggio con le promesse di matrimonio. L’avrebbe voluta sposare tra due anni. Flavio e Michelle stavano insieme da due anni ed a seguito dei fatti, il giovane è rimasto sotto choc. Non riesce a capacitarsi di quanto accaduto, non si dà pace, la cerca nei ricordi e nei bei momenti trascorsi insieme. In tanti lo sostengono in questo momento buio e doloroso, ma solo il tempo potrà sanare, lentamente, la sua profonda ferita.

Il killer l’ha lasciata agonizzare

Con lo scorrere del tempo emergono anche nuovi macabri dettagli sulla vicenda. Il killer l’avrebbe lasciata agonizzante, senza fare nulla per salvarla e porre fine al proprio calvario. Poi, non sapendo cosa fare del corpo ha pensato bene di arrecarne un ulteriore oltraggio secondo le modalità brutali che tutti conosciamo. Oltre all’accusa di omicidio volontario e a quella di occultamento volontario, il pubblico ministero gli ha contestato anche il reato di vilipendio di cadavere.