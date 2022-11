Omicidio Filippo Felici, parla l’ex del killer: ‘Al suo posto potevo esserci io’

“Al posto di Filippo avrei potuto esserci io”. Una dichiarazione agghiacciante quella della ex compagna dell’assassino di Filippo Felici, una 21enne che di professione fa l’estetista e che ha un bimbo avuto proprio con il 24enne che il 26 ottobre scorso ha ucciso a coltellate Filippo Felici in via Publio Rutilio Rufo a Roma. La giovane ha deciso di fare un video su Tik Tok. Un video toccante e spaventoso al tempo stesso. La giovane sapeva di essere in pericolo e ha scelto di scappare, di farsi proteggere. Ora, infatti, si trova ospite in una struttura per vittime di violenze, insieme al suo bambino.

Il pensiero della ragazza per Filippo

Ma non può non pensare a Filippo e a quel brutale omicidio e pensare che “avrei potuto esserci io”. Per potersi salvare e mettere al sicuro il suo bambino la 21enne aveva sporto denuncia per maltrattamenti al tribunale dei minori di Roma e pubblica anche la foto su Tik Tok. Insomma anche la giovane estetista e il suo piccino erano in pericolo, se non fosse stata per la determinazione e il coraggio della giovane mamma.

Il pensiero della ragazza va a Filippo, lui “lavorava in una pizzeria a Colli Albani, ieri sono andata a comprare un pezzo di pizza per mio figlio in un’altra pizzeria: mi serve un ragazzo, lo guardo e mi dico: ‘Caspita sembra Filippo, è tale e quale, sono due gocce d’acqua. Mi si è gelato il sangue’. Prendo il portafogli per pagare, lui se ne esce e mi fa: ‘Ferma, qui la pizza, ai bambini, la regaliamo’. Mi sono detta: ‘È un segno. Filippo mi sta dicendo qualcosa”.

Sono giorni difficili anche per la 21enne che non riesce ad allontanare il pensiero di quanto successo al giovane aspirante pizzaiolo. Sì, perché Filippo lavorava come aiuto pizzaiolo e il suo sogno era di sfondare nel mondo della ristorazione. “Purtroppo ci ha rimesso la vita un ragazzo innocente”.