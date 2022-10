Omicidio Roma, Filippo avrebbe compiuto tra poco 25 anni. Il giallo di Cinecittà

Si chiamava Filippo Felici il ragazzo ucciso ieri a Roma. Ventiquattro anni, ne avrebbe compiuti 25 a novembre. Ieri la sua vita è stata spezzata dopo una brutale aggressione con il giovane rinvenuto esanime in strada a Cinecittà. Ma perché è stato ucciso? Conosceva i suoi assassini? Tutte domande alle quali la Polizia sta cercando di trovare una risposta.

Cosa sappiamo sulla morte di Filippo Felici a Roma

La vittima, come vi abbiamo riportato ieri, è stato trovato la notte scorsa in Via Publio Rutilio Rufo. Ucciso a coltellate, questa la causa del decesso. Secondo le informazioni al momento disponibili alcuni testimoni avrebbero visto alcune persone fuggire via. Le stesse a cui ora si stando la caccia. Ma sul possibile movente al momento non trapela nulla. L’allarme è scattato intorno alle 2.00 di mercoledì 26 ottobre 2022. Sul posto, in Via Rufo come detto, a pochi metri dalla Via Tuscolana, sono intervenute le Volanti della Squadra Mobile della Polizia di Stato e le unità specializzate della Scientifica. Ma per il ragazzo, nonostante i soccorsi, non c’è stato nulla da fare.

Chi era la vittima

Filippo Felici, che tra poco avrebbe compiuto 25 anni come detto, da quanto si apprende lavorava in una pizzeria a Roma. Tra le sue passioni la musica e in particolare quella rap. La sua vita è stata spezzata all’improvviso e al momento senza un perché. Intanto la Polizia sta portando avanti le indagini raccogliendo le testimonianze per cercare di ricostruire l’accaduto.

