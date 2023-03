Omicidio Luigi Finizio: spunta il video con gli ultimi momenti di vita del 51enne

Nei video la Polizia ha trovato le risposte all’omicidio del 51enne Luigi Finizio, raggiunto nella sera del 14 marzo da alcuni colpi di pistola mentre si trovava nel distributore di via degli Angeli. Sono state le riprese delle videocamere di sorveglianza presenti in zona ad aiutare gli investigatori nelle indagini. E ora è proprio su quei video che si concentra l’attenzione della Polizia.

Le immagini che hanno aiutato gli inquirenti a ricostruire l’accaduto

Grazie a quelle immagini è stato possibile appurare che due uomini, con volto coperto dal casco integrale, hanno raggiunto la vittima in sella a uno scooter. Uno dei due sarebbe rimasto sul motorino, l’altro, una volta sceso, avrebbe sparato diversi colpi di arma da fuoco contro Finizio. È stata la scientifica, in seguito ad accertare che sono stati almeno otto i colpi esplodi, quattro dei quali andati a segno.

Un agguato nel quale i sicari sembravano conoscere bene le abitudini del 51enne che abitava poco lontano dal luogo in cui si è consumato l’omicidio. Ricostruita la dinamica, però, resta un’altra grande domanda alla quale gli investigatori stanno cercando di dare una risposta: il movente. Sulle ragioni di quella trappola mortale c’è ancora mistero che gli investigatori stanno cercando di sciogliere proseguendo con indagini serrate sulla vita del 51enne, padre di un minore che viveva con lui.

Luigi Finizio il 51enne legato al clan Senese

Ma chi è Luigi Finizio? Secondo le risultanze investigative, si tratta di un personaggio già noto alle forze dell’ordine, in quanto legato al clan Senese. L’idea principale da parte degli investigatori è che dietro quell’omicidio ci siano questioni di droga. Forse fatti in sospeso… Chissà. Le indagini seguono, principalmente, questa pista visto che Finizio è risultato assuntore di stupefacenti, in particolare di cocaina. Ma, per il momento, tutto è ancora sul piano delle ipotesi. Le indagini vanno avanti.