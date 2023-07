Omicidio Michelle Causo, fiaccolata a Primavalle: “Pretendiamo giustizia”

Si sono ritrovati ieri nel tardo pomeriggio in centinaia a Primavalle per ricordare Michelle Causo, la giovanissima ragazza assassinata brutalmente tre giorni fa e gettata in un secchione della spazzatura. A campeggiare in bella mostra alcuni striscioni: “Misci nei nostri cuori” e “Fai buon viaggio piccolo angelo“. Poi via lungo le strade del quartiere: per ricordare la ragazza e per dire basta, una volta di più, ai femminicidi.

Corteo a Primavalle per Michelle Causo

L’iniziativa, l’appuntamento era per le 19.45 di ieri venerdì 30 giugno in Via Paolo Emilio Sfondrati, ha richiamato tantissime persone. “Povera ragazza, 17 anni e tanti sogni da vivere. E povera famiglia, non si può minimamente immaginare quanto dolore porteranno per sempre i suoi cari“, sui social si susseguono uno dopo l’altro i commenti. Qualcuno richiama i recenti fatti di Casal Palocco: “Facciamo in modo che questo non svanisca in poco tempo come per il piccolo Manuel. Sono i nostri figli nostri figli. Amici e non di Michelle voi giovani potete anche senza violenza fatevi sentire“. E poi un unico appello, scandito a chiare lettere: “Giustizia“. In strada si vedono tanti palloncini. Sfilano anche i familiari della vittima, tra cui i genitori.

L’omicidio di Michelle Causo

Uccisa e gettata vicino ai secchi della spazzatura, questo il destino riservato a Michelle Causo dal suo aguzzino. Lui, 17 anni appena, la stessa età della vittima, è stato arrestato in un appartamento a Primavalle, in via Giuseppe Benedetto Dusmet, al civico numero 25. Lì il 17enne, di nazionalità italiana ma originario dello Sry Lanka, vive con la madre. E lì, probabilmente a seguito di una lite di cui non si conoscono i motivi, ha ucciso a coltellate la ragazzina. Poi, non sapendo cosa fare del corpo, l’ha messo in un sacco della spazzatura ed è sceso dalle scale del condomino, lasciando però tracce di sangue che colavano dal sacco. Lunedì sarà interrogato.

