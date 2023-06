Omicidio Michelle Causo, il migliore amico della 17enne: ‘Il killer? Un megalomane molto educato’

Non riesce a sopportare il dolore della perdita della sua migliore amica, Valerio, perché ‘Michelle era la mia migliore amica’. È sconvolto e, probabilmente, i pensieri corrono veloci nella testa del ragazzo che, dopo essere stato informato dell’omicidio di Michelle, deve essersi fatto mille domande. Ora quella che fino a tre giorni fa era la sua confidente non c’è più e deve farci i conti Valerio che ricorda l’ultima volta che l’ha sentita: ‘Mi ha chiesto di cercare su Instagram O. – riporta La Repubblica – perché non riusciva a contattarlo. Io non l’ho trovato ma credo si siano visti’, poi il giorno precedente all’omicidio la lite, come raccontato da una testimone sono state sentite litigare due persone. Poteva trattarsi proprio di Michelle e del 17enne arrestato.

Il migliore amico di Michelle aveva conosciuto il 17enne arrestato

Valerio, aveva conosciuto O., lo aveva incontrato sotto casa di Michelle e ci aveva parlato: ‘ Non sembrava un delinquente ma un megalomane’. Un ragazzo concentrato molto su se stesso che non era parte del gruppo ma con il quale ogni tanto si vedevano. E in merito alla eventualità che il 17enne finito in manette per omicidio potesse essersi innamorato della ragazza e possa aver tentato un approccio e ricevuto un rifiuto che avrebbe portato alla tragedia, Valerio dice semplicemente che Michelle era fidanzata da due anni e che probabilmente per lei si trattava solo di un nuovo amico.

Il presunto omicida si era lasciato da poco con la sua fidanzata

O. si era lasciato da poco con la sua ragazza e, secondo Valerio, non è escluso che avesse dei pensieri su Michelle, che, invece, non sarebbe stata mai chiara nel parlare del 17enne con il suo migliore amico, il quale non era preoccupato da quel rapporto, ritenendo che si trattava solo di un nuovo amico, tutto sommato ‘molto educato’.