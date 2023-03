Omicidio Willy Duarte: la Corte è in scadenza e slitta il processo, nuova udienza il 27 aprile

Omicidio Willy Monteiro Duarte. Si sarebbe dovuta tenere questa mattina, martedì 28 marzo, davanti alla Corte d’Assise d’Appello del Tribunale di Roma la prima udienza ma il condizionale è d’obbligo in quanto il procedimento è slittato di un mese. La dilazione dei tempi è dovuta al fatto che i giudici popolari erano vicini alla scadenza del mandato e così l’udienza è stata posticipata. L’inizio del nuovo processo è fissato per il prossimo 27 aprile, data in cui le difese dei fratelli Bianchi hanno annunciato che chiederanno la riapertura del processo.

La scadenza della Corte fa slittare il processo per l’omicidio di Willy Duarte

L’udienza prevista per questa mattina è dunque durata una manciata di minuti e nell’aula della Corte d’Appello erano presenti Belleggia, Gabriele Bianchi e Pincarelli. Assente invece Marco Bianchi, detenuto a Pescara. Al netto degli imprevisti, il verdetto è atteso per il mese di maggio. In questa circostanza i giudici saranno chiamati a decidere se confermare o meno la sentenza con cui in primo grado i fratelli Bianchi sono stati condannati all’ergastolo. Ricordiamo invece che Pincarelli e Belleggia sono stati invece condannati, rispettivamente, a 21 e 23 anni di reclusione.

Il pestaggio e la nuova udienza

Un pestaggio brutale quello che è costato la vita al giovane Willy Monteiro Duarte, 21enne di origine capoverdiana che nella notte tra il 5 e il 6 settembre del 2020 è stato massacrato di botte fino a morire. I fratelli Bianchi respingono l’accusa, sostenendo di non esser stati loro gli artefici di una tale violenza. Analogo discorso per Pincarelli e Belleggia. Rispetto a quest’ultimo, poi, mancano delle testimonianze che lo inchiodino come autore del pestaggio. Ora, la prossima udienza è fissata per il 27 aprile. Una seconda udienza per le arringhe ed eventualmente, poi, per la sentenza che è prevista per l’11 maggio prossimo. Entro due mesi il processo d’appello dovrebbero concludersi.