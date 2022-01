Open Day terza dose nel Lazio per ragazzi dai 12 ai 17 anni: quando, dove e come prenotare l’appuntamento

La pandemia non si può dire ancora (e purtroppo) sconfitta, il virus circola e corre. Ma nel Lazio corre anche la campagna di vaccinazione con l’ennesimo Open Day per la terza dose, il booster, rivolta ai ragazzi dai 12 ai 17 anni. E da oggi, infatti, sono disponibili nuovi slot Pfizer per questa fascia d’età.

Open Day 12-17 anni a Roma e nel Lazio domenica 16 gennaio: ecco dove fare la terza dose

Domenica 16 gennaio è previsto un altro Open Day per i ragazzi dai 12 ai 17 anni, tutti quelli che devono ricevere la terza dose. L’Open Day si terrà a Frosinone, a Rieti e nelle strutture messe a disposizione da AIOP e ci sarà fino all’esaurimento delle disponibilità di Pfizer (senza dover effettuare la prenotazione sul sito della Regione). Ecco, di seguito, l’elenco delle strutture che hanno deciso di aderire all’iniziativa: Nuova Villa Claudia, Tiberia Hospital (Asl Roma 1). Karol Wojtyla hospital e Nuova Itor (Asl Roma 2). Policlinico Di Liegro (Asl Roma 3). INI Grottaferrata, Villa Linda e Villa Dei Pini (Asl Roma 6). Nuova Santa Teresa (Asl di Viterbo).

Terza dose nel Lazio: i numeri

Come fa sapere l’assessore D’Amato, stando ai dati di ieri, nel Lazio è stata raggiunta “la quota delle 2,5 milioni di dosi booster effettuate. Più di un adulto su due – ha spiegato – ha fatto la dose booster e sono triplicate le prime dosi. Ieri (lunedì 10 gennaio, ndr) sono state oltre 64 mila le somministrazione di vaccino, il 17% in più rispetto al target commissariale’.