Orari metro Roma 1 maggio 2024: a che ora chiude? | Info utili (anche per il concertone)

1 maggio, Festa dei Lavoratori. Come tutte le date cerchiate in “rosso” nel calendario, in materia di trasporto pubblico a Roma ci saranno modifiche e orari predisposti per l’occasione. Quest’anno la festività capita di mercoledì: vediamo tutte le informazioni in merito.

Dopo il 25 aprile, Festa della Liberazione, seconda festività nello spazio di pochi giorni. Come sempre capita in queste occasioni una delle domande più ricorrenti è quella in merito ai mezzi pubblici e i particolare alla Metro. A che ora chiude? Quando parte l’ultima corsa? Queste le domande a cui risponderemo in questo articolo.

Gli orari della metro a Roma per il 1 maggio

Generalmente le linee della metropolitana a Roma seguono l’orario chiamato per l’appunto festivo che prevede corse supplementari serali, specie se il giorno di festa capita in mezzo alla settimana (come è stato proprio per il 25 aprile). Per il 1 maggio tuttavia c’è da considerare anche l’evento del tradizionale concertone che quest’anno, causa lavori nella consueta location di Piazza San Giovanni in vista del Giubileo, si terrà al Circo Massimo.

Attese per il maxi evento migliaia di persone con la predisposizione da parte del Comune, a prescindere, di un piano per la viabilità ad hoc, con chiusure, deviazioni e limitazioni al traffico. E per ciò che riguarda la metro? Di seguito nel dettaglio ecco gli orari che osserveranno le linee A (vedremo se sarà cambiato qualcosa rispetto al mese di aprile ), B (e B1 chiaramente), e C considerando nello specifico la programmazione della prima e dell’ultima corsa di giornata.

A che ora chiude la metro A il 1 maggio

Partenze da Anagnina: prima corsa 5.30 – ultima corsa

Partenze da Battistini: prima corsa 5.30 – ultima corsa

A che ora chiude la metro B per la festa dei lavoratori

Partenze da Laurentina: prima corsa 5.30 – ultima corsa

Partenze da Rebibbia: prima corsa 5.30 – ultima corsa

Orari metro B1

Partenze da Laurentina: prima corsa 5.33 – ultima corsa

Partenze da Jonio: prima corsa 5.33 – ultima corsa

Orari metro C 1 maggio 2024

Partenze da Montecompatri-Pantano: prima corsa 5.30 – ultima corsa

Partenze da San Giovanni: prima corsa 5.30 – ultima corsa

Metro C a Roma, slitta l’apertura delle due nuove stazioni: “Non saranno pronte per inizio Giubileo” (ilcorrieredellacitta.com)