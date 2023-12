Orari Metro Roma, a che ora chiude a Natale e Santo Stefano?

Come spostarsi a Roma per le feste? E’ questa la domanda ricorrente che torna puntuale ogni anno per chi decide di recarsi nella Capitale per godersi l’atmosfera Natalizia. Il Comune di Roma, per queste particolari giornate, ha varato il piano ad hoc per le festività.

Più corse, orari prolungati e tutta una serie di collegamenti specifici messi a disposizione di romani e viaggiatori. E’ questa la sintesi del programma straordinario di trasporto pubblico nella Città Eterna predisposto per queste festività e che rimarrà in vigore fino al prossimo 7 gennaio.

Tra le novità più importanti la previsione di alcune giornate in cui i trasporti saranno completamente gratuiti e le linee (sempre gratis) per muoversi da e per il centro in questi giorni. Per conoscere tutti i dettagli del trasporto pubblico a Roma per le Feste vi rimandiamo al nostro approfondimento. In questo articolo ci concentreremo nello specifico per ciò che riguarda le linee della metropolitana. Ecco dunque tutte le informazioni utili.

Orari metro a Roma per Natale e Santo Stefano

Nel periodo che va dall’8 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024, la Metro A rimarrà aperta per tutta la durata del servizio. Di conseguenza è sospesa la chiusura alle 21.00 dalla domenica al giovedì. Inoltre nelle seguenti giornate verrà intensificato il servizio con 48 corse aggiuntive rispetto al normale programma:

8 dicembre

9 dicembre

10 dicembre

16 dicembre

17 dicembre

23 dicembre

24 dicembre

30 dicembre

31 dicembre

6 gennaio

7 gennaio

Sulla Metro C, verrà inoltre garantito per la prima volta un treno in più da metà giornata a fine servizio. Per quanto riguarda la Vigilia di Natale, 24 dicembre, il servizio festivo delle metro A e C, nonché di alcune linee (075, 38, 44, 60, 70, 74, 80, 85, 160, 170, 301, 492, 706, 714, 913, 916, 990) dirette in Centro e nelle zone commerciali, sarà potenziato. Il 24 dicembre, nello specifico, sono attive anche le linee Free1 Free2 e 100 (clicca qui per tutte le informazioni). Il servizio di superficie e metro termina alle ore 21.00 con le ultime corse mentre quello servizio di superficie riprende alle ore 23.30 con le linee bus notturne che faranno l’orario consueto.

A che ora chiude la metro a Roma il 25 dicembre

Per quanto riguarda il 25 dicembre Atac informa che l’intera rete è attiva dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 16.30 alle ore 21.00. Alle ore 23.30 il servizio di superficie riprende con le linee bus notturne. Il 25 dicembre sono attive invece sempre le linee Free1 e Free2.

Santo Stefano

Il 26 dicembre seguirà gli orari consueti dei giorni festivi. Sempre attive anche le linee Free1. Free2 e 100.