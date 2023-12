Orari metro Roma Natale e Capodanno: come spostarsi in città (anche gratis) fino al 7 gennaio

Il Comune di Roma come ogni anno ha reso noto il piano dei trasporti pubblici nella Capitale per le festività. Oltre ai giorni feriali sono stati pubblicati soprattutto gli orari di metro e bus nei giorni di Festa, e dunque Natale, Santo Stefano e Capodanno.

Natale a Roma, la Città Eterna si prepara ad accogliere i tantissimi turisti – quest’anno si profila un vero e proprio boom di viaggiatori nella Capitale – che la sceglieranno per trascorrervi le festività natalizie. Come sempre il trasporto pubblico è stato potenziato con gli orari di metro, bus e tram rimodulati per la particolare occasione.

Alcune linee per il centro inoltre saranno messe a disposizione di romani e turisti gratuitamente. Il piano straordinario del TPL è scattato lo scorso 8 dicembre, data che tradizionalmente coincide con l’inizio del periodo natalizio, e rimarrà in vigore fino al prossimo 7 gennaio. Ecco tutti i particolari.

Mezzi gratis a Roma per Natale: ecco quando

Partiamo dalla novità che interesserà sicuramente di più tutti gli utenti, ovvero la possibilità di viaggiare sui mezzi senza pagare il biglietto in alcune specifiche date. Del resto si sa, in molti decideranno di raggiungere il centro di Roma per godersi l’atmosfera natalizia recandosi nei luoghi di maggior fascino: da Via del Corso, passando per Piazza Venezia e Piazza di Spagna, solo per fare qualche esempio. Shopping ma anche solo una passeggiata romantica: e se in più si può viaggiare anche gratis sui mezzi pubblici il cerchio si chiude.

A questo proposito il Campidoglio, per le festività, ha infatti stabilito tre giornate di gratuità per tutte le linee di superficie, le metropolitane e le ferrovie Metromare e Roma-Civitacastellana-Viterbo (tratta urbana): due sono già trascorse – erano quelle di venerdì 8 e domenica 17 – mentre la terza è in programma per domenica 24 dicembre. Ma non finisce qui.

Come raggiugere il centro di Roma gratuitamente: orari e percorsi

Oltre a questo sono state predisposte alcune linee che invece resteranno gratuite dall’8 dicembre al 7 gennaio. Grazie a questi collegamenti specifici sarà possibile raggiungere il centro: si tratta, in particolare, delle linee speciali Free 1, Free 2 e la linea 100.

Linea Free 1

Percorso : Via E. De Nicola (stazione Termini – Repubblica (MA) – Via Nazionale – Via Milano – Traforo Umberto I – Via del Tritone – L.go Chigi.

: Via E. De Nicola (stazione Termini – Repubblica (MA) – Via Nazionale – Via Milano – Traforo Umberto I – Via del Tritone – L.go Chigi. Orari: Tutti i giorni – festivi inclusi – dalle 9 alle 21

Tutti i giorni – festivi inclusi – dalle 9 alle 21 Scambio: parcheggio FS “Piastra Termini” (1^ ora gratis*), ingresso da via Marsala 53

In merito al parcheggio è possibile scaricare un voucher* (cliccando qui) e, presentandolo alle casse automatiche prima di procedere al pagamento, è possibile ricevere la prima ora di sosta gratis. Oppure si può inserire il codice promozionale “NATALE 2023″ in fase di registrazione all’app ParkInStation. L’inserimento del codice abilita una ricarica gratuita di € 2,40 utilizzabile in fase di pagamento della prenotazione della sosta tramite app. Attenzione: se si utilizza il telepass per usufruire della promozione è necessario disattivare sulla piattaforma del gestore l’opzione parcheggi o schermare correttamente il dispositivo.

Linea Free 2

Percorso: Partigiani – Piramide (MB) – Via Marmorata – Bocca della Verità – Piazza Venezia – Via del Corso – L.go Chigi.

Partigiani – Piramide (MB) – Via Marmorata – Bocca della Verità – Piazza Venezia – Via del Corso – L.go Chigi. Orari: Tutti i giorni – festivi inclusi – dalle 9 alle 21

Tutti i giorni – festivi inclusi – dalle 9 alle 21 Scambio: parcheggio Atac Partigiani (tariffa 0,80 €/ora – 5 €/g ), ingresso da piazzale dei Partigiani

Linea 100

Percorso: P.ta Pinciana – via Veneto – Tritone – p.zza Cavour – L.go Chigi e ritorno a P.ta Pinciana.

P.ta Pinciana – via Veneto – Tritone – p.zza Cavour – L.go Chigi e ritorno a P.ta Pinciana. Orari: Tutti i giorni – festivi inclusi – dalle 9 alle 20.

Gli orari della metro a Roma per le festività

Vediamo adesso nel dettaglio in che modo cambierà nello specifico il programma delle linee della metropolitana che restano quelle più gettonate per spostarsi in città. Intanto partiamo col dire che nel periodo dall’8 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024, la Metro A rimarrà aperta per tutta la durata del servizio: è dunque sospesa la chiusura alle 21.00 dalla domenica al giovedì. Inoltre nei giorni 8, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 e 31 dicembre e 6 e 7 gennaio verrà intensificato il servizio con 48 corse aggiuntive rispetto al normale servizio. Sulla Metro C, infine, verrà garantito un treno in più da metà giornata a fine servizio per ridurre i tempi di attesa.

Metro, bus e tram nei giorni di Festa

Per quanto riguarda le giornate di Festa, dunque Natale (ma anche la Vigilia), Santo Stefano, Capodanno e poi la Vigilia, ci sono altre informazioni specifiche per ciò che riguarda il trasporto pubblico nella Capitale. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Vigilia di Natale

Linee di superficie e metropolitane attive fino alle 21:00

Linee notturne di superficie: servizio regolare ad eccezione di nMA, nMB, nMB1, nMC e nME che iniziano il servizio alle 23:30

Ferrovia Termini-Centocelle : direzione Centocelle 5.30 – 21.30, direzione Termini 5.03 – 21.03

: direzione Centocelle 5.30 – 21.30, direzione Termini 5.03 – 21.03 Ferrovia Roma-Civitacastellana-Viterbo (servizio metropolitano) e ferrovia Metromare: ultime corse alle ore 21.30 circa.

Natale

Linee di superficie – incluse le linee Free1 e Free2 e la linea 100 – e le metropolitane: 8.30 – 13.00 e 16.30 – 21.00

Ferrovia Roma-Civita Castellana-Viterbo (servizio metropolitano) e ferrovia Metromare: 8.30 – 13.00 e 16.30 – 21.00

Ferrovia Termini-Centocelle: direzione Centocelle 8.30 – 14.00, direzione Termini 8.03 – 13.33; nel pomeriggio – dalle 16:30 – il servizio viene assicurato dalla linea bus 105.

Santo Stefano

Il 26 dicembre Atac svolgerà il normale servizio dei giorni festivi.

31 dicembre

Per quanto riguarda l’ultimo giorno dell’anno, dove, tra gli altri, sarà in programma il classico Concertone, il servizio di trasporto pubblico sarà ulteriormente potenziato anche in termini di orari. Le metropolitane saranno attive fino alle ore 2.30. A seguire, saranno a disposizione le linee nMA, nMB, nMB1, nMC e nME, che copriranno la fascia oraria dalle 2:30 alle 8:00 circa del 1 gennaio 2023.

E ancora. Le linee di superficie saranno attive fino alle 21:00 con estensione fino alle 2:30 delle linee 128, 170, 200, 280, 301, 336, 544, 766, 881, 905 e H, n913, 2bus. Per quanto riguarda le ferrovie Roma-Civita Castellana-Viterbo (servizio metropolitano) e ferrovia Metromare la fine del servizio è prevista per le 23.30. Chiude la ferrovia Termini-Centocelle: in direzione Centocelle l’orario sarà 5.30 – 21.30, in direzione Termini 5.03-21.03.

1 gennaio 2024

Per quanto riguarda l’indomani, giorno di Capodanno, sempre di Festa, il TPL a Roma avrà le seguenti modalità.

Attive tra le 2.30 e le 8.00 le linee nMA, nMB, nMB1, nMC e nME

Dalle 8.00 attive metropolitane e linee di superficie, inclusa la linea 100

Ferrovie Roma-Civita Castellana-Viterbo e ferrovia Metromare: dalle 8.00 circa a fine servizio alle 23.30

Ferrovia Termini-Centocelle: direzione Centocelle 8.30 – 23.00, direzione Termini 8.03 – 22.33

Sconti e promozioni per muoversi in sharing a Roma

Oltre al trasporto pubblico locale specifiche promozioni sono state predisposte per ciò che riguarda la mobilità in sharing, ovvero con i mezzi a noleggio. Oltre alle promozioni offerte dagli operatori dei servizi di e-bike, monopattini e car sharing che hanno aderito al Piano di Natale (Bird, Cooltra, Dott, Drivalia, Lime, Enjoy, ShareNow) anche quest’anno il CarSharing Roma propone per chi si iscrive tra l’8 dicembre ed il 7 gennaio 2024, con contratto individuale o famiglia, € 20,00 di bonus sui futuri noleggi. Per chi invece è già cliente CarSharing Roma (individuale o famiglia) è attiva la promozione lunghi noleggi (€40,00/giorno + € 0,15/Km). Infine ricordiamo che per gli abbonati annuali Metrebus il servizio di e-bike e monopattini in sharing è gratuito.

Buoni TAXI e NCC

Dall’8 al 31 dicembre è nuovamente possibile utilizzare i Buoni Viaggio Roma per corse taxi e NCC a tariffa scontata. I buoni sono a disposizione per tutti i cittadini over 18 e prevedono uno sconto del 50% per un massimo di € 20 a corsa, e uno sconto del 100% per persone con disabilità fino a un massimo di € 40 a corsa. E’ possibile richiedere ed utilizzare al massimo 2 buoni viaggio/giorno per un massimo di € 400 complessivi nel periodo di validità della promozione. Per farlo è necessario il pagamento con carta di credito o bancomat previa registrazione (con SPID, CIE o CNS) su https://buoniviaggioroma.romamobilita.it/landing.

Fonte: Roma Mobilita