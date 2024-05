Orari metro Roma domenica 2 giugno 2024: a che ora chiude? Le info

Festa della Repubblica, quest’anno il 2 giugno capita di domenica. Come di consueto in queste giornate le linee della metropolitana capitoline potrebbero osservare un orario differente rispetto a quanto avviene solitamente. Sarà così anche stavolta? Vediamo insieme tutte le informazioni utili.

Grande festa a Roma in occasione della celebrazione del 78esimo anniversario della Festa della Repubblica. La Capitale, come di consueto, ospiterà la cerimonia che vedrà protagoniste tutte le più alte cariche dello Stato presso l’Altare della Patria, con tanto di (immancabile) sorvolo delle Frecce Tricolori (clicca qui per il programma completo). Per chi vorrà raggiungere la Capitale con i mezzi del trasporto pubblico è importante capire quali saranno gli orari in particolare della Metro. Ci saranno corse supplementari? Sarà prolungato l’orario serale? Cerchiamo di saperne di più.

Gli orari della metro a Roma per il 2 giugno 2024

Solitamente in queste giornate, le classiche cerchiate in “rosso” sull’agenda, le linee della metropolitana di Roma osservano il cosiddetto orario festivo. Non solo. Stavolta tuttavia la giornata di Festa capita anche di domenica: a che ora chiuderà pertanto la metro? Diamo uno sguardo allora a quanto comunicato da Atac che, sul proprio sito ufficiale, ha già reso noti gli orari 2024 per il giorno del 2 giugno.

A differenza di quanto avvenuto in altre occasioni analoghe precisiamo subito che per domenica prossima non sarà previsto l’orario prolungato a differenza, ad esempio, delle giornate di venerdì e sabato, quando, come ogni settimana del resto, le metro chiuderanno dopo l’1.00 di notte. Di seguito il dettaglio linea per linea per la Festa della Repubblica.

A che ora chiude la metro A il 2 giugno 2024

Partenze da Anagnina: prima corsa 5.30 – ultima corsa 20.58

Partenze da Battistini: prima corsa 5.30 – ultima corsa 21.00

A che ora chiude la metro B

Partenze da Laurentina: prima corsa 5.30 – ultima corsa 23.30

Partenze da Rebibbia: prima corsa 5.30 – ultima corsa 23.27

Orari metro B1

Partenze da Laurentina: prima corsa 5.33 – ultima corsa 23.27

Partenze da Jonio: prima corsa 5.33 – ultima corsa 23.24

Orari metro C Roma per Festa della Repubblica