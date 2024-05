Frecce tricolori a Roma il 2 giugno 2024: quando passano, orario e programma della Festa della Repubblica

Domenica 2 giugno ricorre il 78esimo anniversario della Festa della Repubblica. Una data importantissima per il nostro Paese che a Roma, come ogni anno, sarà celebrata con una grande manifestazione. Uno dei momenti più attesi sarà quello del passaggio delle Frecce Tricolori: scopriamo insieme programma e orari.

Quest’anno la Festa della Repubblica cade di domenica. Si tratta di una delle date più importanti per il nostro Paese, una giornata particolarmente sentita soprattutto a Roma che ospiterà la solenne celebrazione della ricorrenza. Presenti le più alte cariche dello Stato così come le rappresentanze di tutte le componenti delle forze armate e dell’ordine. Grande attesa poi per l’immancabile passaggio delle frecce tricolori che coloreranno di verde, bianco e rosso, ovvero i colori della nostra bandiera, il cielo sopra la Città Eterna.

Festa della Repubblica a Roma: il programma del 2 giugno 2024

Ad aprire la manifestazione sarà l’alzabandiera presso l’Altare della Patria e l’omaggio al Milite Ignoto da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. A seguire sempre Mattarella, insieme al Ministro della Difesa Guido Crosetto, sfileranno passando in rassegna i vari reparti Militari dislocati lungo Viale delle Terme di Caracalla e poi lungo Via dei Fori Imperiali. Saranno presenti alla celebrazione anche le Bandiere delle Forze Armate e quella della Guardia di Finanza, unitamente ai Gonfaloni di Regioni, Province e Comuni Italiani.

E ancora. Saranno esposti i labari delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma e le bandiere ONU, NATO, UE nonché quelle degli organismi multinazionali in cui operano le Forze armate. Dieci in tutto i settori in cui saranno ripartiti tutte le componenti dello Stato, dal personale Militare, passando per quello civile, fino come detto ai corpi armati e non. Previsto il tradizionale sorvolo della Pattuglia Acrobatica Nazionale (PAN) accompagnato dal passaggio di elicotteri, velivoli e mezzi pesanti.

Gli orari

Questo al momento, salvo cambiamenti che saranno comunicati tempestivamente sempre in questo articolo, il programma della Festa con gli orari della giornata:

Ore 9.00 deposizione di una corona di alloro sulla Tomba del Milite Ignoto all’Altare della Patria

Ore 9.30 rassegna delle truppe schierate per la parata a Via San Gregorio, Porta Capena

Ore 10.00 Fori Imperiali Parata Militare

Quando e dove passeranno le frecce tricolori a Roma il 2 giugno 2024

Ma quando ci sarà nello specifico il sorvolo delle frecce tricolori domenica 2 giugno 2024 a Roma? Anche se al momento non sono stati ancora diffusi gli orari definitivi ufficiali, sulla base di quanto avvenuto lo scorso anno possiamo ipotizzare almeno due passaggi della Pattuglia Acrobatica Nazionale nella zona delle celebrazioni. Il primo potrebbe avvenire, sempre guardando al programma della manifestazione del 2023, tra le 9.00 e 9.30 con un doppio passaggio sopra l’Altare della Patria; un secondo sorvolo invece potrebbe esserci verso mezzogiorno, o comunque al termine della parata.

Continuate a seguirci su www.ilcorrieredellacitta.com e sui nostri canali social per rimanere aggiornati