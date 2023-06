Festa della Repubblica, il passaggio delle Frecce Tricolori nel cielo di Roma (VIDEO)

Festa della Repubblica Italiana. Oggi, 2 giugno 2023, è una giornata di festa per l’Italia e gli italiani. Una ricorrenza storica importante e in occasione della quale ogni anno si festeggia con una cerimonia istituzionale seguita in tutto il paese. Non poteva mancare questa mattina la tradizionale parata a Roma, in via dei Fori Imperiali, con il suggestivo volo delle frecce tricolori.

Festa della Repubblica, il volo delle Frecce Tricolori a Roma

Attimi di commozione in Italia per il volo delle Frecce. Hanno aspettato che il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, deponesse la corona di alloro per il milite ignoto, le cui spoglie giacciono nel sacello all’Altare della Patria. Dopo la deposizione della corona di alloro è stato intonato l’inno ai Caduti, e poco dopo il momento che tutti aspettavano: le Frecce Tricolori si sono alzate in volo.

La Pattuglia Acrobatica Nazionale ha attraversato il cielo della Capitale, passando sopra il Vittoriano. Dietro di sé hanno lasciato una scia di fumo, riproducendo i colori della bandiera italiana in cielo, proprio sopra l’Altare della Patria.

Ma non è tutto, la giornata non è finita qui. C’è ancora un altro appuntamento importante previsto alle 15:00, ovvero il cambio della guardia in forma solenne. Il 4° Reggimento Corazzieri a cavallo con la fanfara svolgerà il cambio della guardia.