Frecce tricolori oggi 18 giugno 2023 a Pratica di Mare: ecco a che ora e dove vederle in tv

È una vera e propria festa quella che è stata organizzata in occasione del centenario dell’Aeronautica Militare. E dopo una giornata densa di attività, la ricorrenza continua a riservare sorprese non solo a quanti hanno deciso di accorrere personalmente per prendere parte direttamente, ma anche a quanti vivono nei pressi di Pratica di Mare. Anche oggi, domenica 18 giugno, infatti, è previsto un altro spettacolo delle Frecce Tricolori nei cieli di Pratica di Mare.

A che ora è previsto lo show delle Frecce Tricolori e dove si può vedere

Lo show aereo prenderà il via a partire dalle 18. Ai più fortunati saranno visibili i volteggi, per i più informati, si tratterà: dello Schenider, virata eseguita orizzontalmente alla massima inclinazione alare; del Looping: conosciuto anche come ‘il giro della morte’; del Tonneau, che consiste in un movimento elicoidale dell’aereo; dell’Otto cubano, composto da un loop e un mezzo tonneau. Per coloro che non possono assistere in diretta all’evento, potranno seguire la diretta su Rai Uno a partire dalle 15 e 30, da quando avrà inizio la parata, o anche su RaiPaly, ma anche sui canali ufficiali dell’Aeronautica militare.

La miglior pattuglia acrobatica al mondo da chi è composta

Comunque un’occasione da non perdere, visto che la pattuglia acrobatica nazionale italiana, da tutti conosciuta come le Frecce Tricolori, è molto nota proprio per la singolarità degli spettacoli che sono capaci di realizzare con grande precisione e coraggio. Non è un caso che venga considerata la miglior pattuglia acrobatica del mondo, anche perché nessun’altra ha un maggior numero di piloti in evoluzioni e questi effettuano figure che le altre pattuglie non fanno. Ma scopriamo quali sono i 10 piloti delle Frecce Tricolori che offrono il suggestivo spettacolo. Si tratta di: Jan Slangen, Mirco Caffelli, Pierangelo Semproniel, Stefano Vit, Massimiliano Salvatore, Virgilio Gheser, Mattia Bortoluzzi e Gaetano Farina.