Centenario Aeronautica Militare e Frecce Tricolori, arriva il Presidente della Repubblica: le foto e i video più belli della manifestazione

Tre giorni di festa, oltre 200 mila persone presenti, uno spettacolo senza precedenti. Il Centenario dell’Aeronautica Militare a Pratica di Mare è stato davvero un evento da ricordare.

Sui cieli sopra Pomezia e Torvaianica il sorvolo degli aerei che hanno fatto la storia dell’aviazione italiana, sia attualmente in esercizio, sia “storici”. Gli spettatori questa mattina hanno potuto ammirare gli F104, radiati dall’aeronautica ormai da circa 15 anni, ma anche il volo del G91, anch’esso radiato, in precedenza parte della Pattuglia Acrobatica Nazionale. Per la prima volta, invece, ha volato l’F35, il contestato (per gli alti costi) aereo acquistato durante il periodo del Covid, un caccia di ultima generazione. Si sono poi esibiti gli Eurofighter e il Tornado (modello con 40 anni di anzianità, ma ancora in esercizio). E, come tutti attendevano, sia venerdì che ieri, così come torneranno oggi nel pomeriggio, hanno dato spettacolo le Frecce Tricolori.

L’arrivo del Presidente della Repubblica

Per la giornata di oggi, quella conclusiva, è previsto anche l’arrivo, per le ore 16:00, del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che assisterà in prima fila all’esibizione delle Frecce Tricolori. L’evento, per chi non è presente sul posto, sarà visibile in diretta tv sui canali Rai dalle 15:40 alle 18:45. Oltre al Presidente della Repubblica, sono presenti varie autorità e personaggi dello spettacolo, attirati dall’importanza e dalla bellezza dell’evento.

C’è pure il Presidente… della Roma

Alla festa per il centesimo anniversario dell’Aereonautica Militare ha preso parte anche l’As Roma, intervenuta nella giornata di ieri con il suo presidente Dan Friedkin e l’Horsemen Flight Team, la sua pattuglia acrobatica nata nel 1994, composta appunto da Friedkin (pilota destro), Ed Shipley (pilota sinistro), e Jim Beasley Jr. (capoformazione).

I tre texani si sono esibiti in una routine acrobatica in formazione, eseguita con aerei d’epoca P-51 Mustang – “Hun Hunter”, “Miss Stress” e “Berlin Express” – caccia Warbird che hanno contribuito a scrivere la storia dell’aviazione militare americana.

