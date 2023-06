Centenario Aeronautica Militare, troppi visitatori e poche navette: rissa al parcheggio, picchiato pure l’autista

Centenario dell’Aeronautica Militare, tutti con il naso all’insù per vedere le acrobazie delle Frecce Tricolori e di tutti gli altri aerei in parata, ma intanto c’era chi – disperato – non sapeva come raggiungere l’aeroporto dalle aree di parcheggio previste dall’organizzazione. Troppe poche le navette rispetto alla mole immensa di visitatori. E, non appena uno dei mezzi messi a disposizione è apparso, ecco che tra le persone in attesa è scattata la corsa a chi dovesse prenderlo, con rissa finale.

Da paciere a vittima

Dopo aver aspettato a lungo il pullman, tutti si sono precipitati per prenderlo. Ma la navetta non era sufficiente per contenere tutte le persone in attesa, così è sorta una discussione su chi dovesse salire. Le persone, già innervosite dalle lunghe file fatte sulla Pontina, hanno alzato immediatamente i toni. E dalle parole si è passati ben preso ai fatti. Spintoni, insulti, qualche schiaffo.

L’autista, vedendo gli animi così “bollenti”, è sceso dalla sua postazione per cercare di calmare le acque ma, non appena arrivato in mezzo alla bolgia, è stato colpito anche lui dai furiosi contendenti. La calma è stata riportata dalla polizia, che ha evitato conseguenze peggiori. Fortunatamente non ci sono stati feriti, ma l’episodio ha comunque guastato un giorno di festa.

“Inciviltà e maleducazione di molte persone”

“Giornata bella fino all’uscita della base, alle 18.30 arrivati al parcheggio dei pullman c’erano pochissimi militari e nessuna transenna o percorso per formare la fila, come si puo pensare di gestire migliaia di persone in quel modo? È stato il caos, ho visto scene assurde, sembrava l’assalto a Fort Apache. Alla fine dopo 3 ore e mezza di isteria di massa, buttati in terra con gente che veniva portata via in ambulanza, siamo riusciti a salire su un pullman ed ad uscire dalla base”, conferma Daniele.

“È vero – rimarca Ombretta – abbiamo aspettato tantissimo al rientro, ma la colpa è stata soprattutto di quelli che per prendere la navetta non hanno rispettato le file. Sono passati avanti a quelli che civilmente aspettavano, che ovviamente ad un certo punto si sono anche innervositi. Inoltre, quelli che passavano avanti hanno assaltato le navette bloccandole prima del punto di imbarco, e chi stava in fila da prima non riusciva a salire. Diciamola tutta la verità: non erano molto organizzati contro l’inciviltà e maleducazione di molte persone”.

“Troppa gente, non c’era più neanche l’acqua”

L’enorme successo della manifestazione in termini di pubblico ha avuto anche un altro risvolto che ha pesato sul pubblico. Complice il caldo, tutti hanno avuto la necessità di acquistare una quantità di acqua superiore alle aspettative. “Alle 19:00 volevo comprare l’acqua ma non sono più riuscito a trovarla, era terminata”, racconta un visitatore. “Quella che avevo acquistato in precedenza era calda, poco male, ci siamo adattati, ma non averla affatto è stata una sofferenza. Forse serviva una maggiore organizzazione sotto questo punto di vista. Per il resto l’Aeronautica è uno spettacolo”.