Traffico in tilt sulla Pontina (e non solo) per il Centenario dell’Aeronautica: “Un’ora dall’Eur a Castel Romano”

Forti disagi alla circolazione, come previsto, sull’asse Roma – Pomezia in occasione della festa in corso a Pratica di Mare per il Centenario dell’Aeronautica Militare. Traffico intenso si registra da questa mattina sulla Pontina in direzione sud con percorrenze che variano dai 45-60 minuti per arrivare dall’Eur a Castel Romano. Disagi anche su Via Pratica di Mare (dove sono in atto delle chiusure straordinarie) e in Via dei Castelli a Pomezia. Rallentamenti infine sul lungomare di Torvaianica per il consueto afflusso verso il mare.

100 anni dell’Aeronautica a Pratica di Mare, domani altra giornata da bollino nero per il traffico

Domani, domenica 18 giungo 2023, la situazione dovrebbe essere altrettanto critica, anzi semmai perfino peggiore dal punto di vista della viabilità. Un po’ come avvenuto ieri quando tuttavia la prima giornata per i 100 anni dell’Aeronautica è stata riservata al solo personale Militare e familiare. Ad ogni modo domani da sommare all’afflusso dei visitatori in viaggio verso Pratica di Mare ci sarà anche il consueto traffico in direzione del mare di Torvaianica e Ardea che si prospetta ancor più intenso rispetto ad oggi (anche perché di fatto questo è il primo fine settimana all’insegna di caldo e bel tempo). Ricordiamo infine che la viabilità nella zona di Pomezia è stata inoltre modificata con chiusure e deviazioni che si protrarranno fino alle 21.30 e poi ancora domani dalle 7.00 e sempre fino alle 21.30 proprio in virtù della manifestazione in corso all’aeroporto militare.

Il programma dei festeggiamenti, la viabilità del 17 e 18 giugno

Intenso il programma della manifestazione che conta di portare a Pratica di Mare oltre 200.000 visitatori provenienti da tutto il territorio nazionale. Per questo è stato predisposto dal Comune di Pomezia anche un servizio navetta da Santa Palomba con parcheggio di scambio nella zona dei Colli di Enea. Per tutte le altre informazioni circa i festeggiamenti vi rimandiamo ai nostri approfondimenti pubblicati sul nostro sito www.ilcorrieredellacitta.com. Qui invece potete trovare il programma giorno per giorno della manifestazione aerea è invece consultabile qui.

